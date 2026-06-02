إيران: 24 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال الـ24 ساعة الماضية

أصدرت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري بيانا أوضحت فيه مرور السفن بإذن من القوات البحرية الإيرانية، وأكد البيان عزم إيران على إبقاء سيطرتها على المضيق.

سفن تبحر عبر مضيق هرمز، أمس الإثنين

أعلنت إيران اليوم الثلاثاء أن 24 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بتنسيق وإذن من القوات البحرية الإيرانية.

وجاء الإعلان في بيان صادر عن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأوضح أن السفن الـ24 عبرت المضيق تحت إشراف البحرية الإيرانية المباشر، وفي إطار إجراءات التنسيق والتأمين التي تنفذها طهران في المنطقة.

وأضاف البيان: "سيتم الحفاظ على السيطرة على مضيق هرمز بقوة، ولن يكون للقوى الأجنبية الخبيثة مكان في الخليج ومضيق هرمز".