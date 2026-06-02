احتمال حدوث ظاهرة "إل نينيو" هذا الصيف يصل إلى 80%

حذّرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من نسبة عالية لحدوث الظاهرة ومن تداعيات ذلك على الظروف المناخية حول العالم، وسبب ارتفاع نسبة حدوث الظاهرة هو ارتفاع استثنائي في درجة حرارة مياه المحيط الهادئ، ورجّحت استمرارها حتى تشرين الثاني/ نوفمبر.

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أنّ احتمال حدوث ظاهرة "إل نينيو" بين حزيران/ يونيو وآب/ أغسطس يصل إلى 80%، ما قد يفاقم خطر الظواهر المناخية المتطرفة في الفترة المقبلة.

وبحسب آخر تقرير للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، يهيئ الارتفاع الاستثنائي لدرجات حرارة مياه المحيط الهادئ الظروف الملائمة لتشكل ظاهرة "إل نينيو"، التي "يُتوقَّع أن تؤثر في أنماط درجات الحرارة وهطول الأمطار على مستوى العالم".

وأضافت المنظمة أن احتمال استمرار هذه الظاهرة حتى تشرين الثاني/ نوفمبر تقارب أو تتجاوز 90%، متوقعة ظاهرة متوسطة الشدة إن لم تكن قوية.

وقد اقتربت درجات حرارة سطح البحر في الجزء الأوسط الشرقي من المحيط الهادئ الاستوائي، بين أواخر نيسان/ أبريل ومنتصف أيار/ مايو، من العتبات التي تميز هذه الظاهرة، وهو ارتفاع مدفوع بدرجات حرارة "مرتفعة بقدر استثنائي"، تتجاوز المعدلات الموسمية بأكثر من 6 درجات مئوية، بحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وتتميز ظاهرة "إل نينيو" بارتفاع درجات حرارة سطح المياه في وسط المحيط الهادئ الاستوائي وشرقه، وتحدث عادة كل سنتين إلى سبع سنوات، وتستمر من تسعة إلى اثني عشر شهرا.