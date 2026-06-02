باكستان تطالب بإجراءات عالمية عاجلة لوقف التوغل الإسرائيلي في لبنان

طالبت باكستان خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن بتحرك دولي سريع لاحتواء التصعيد في لبنان، محذرة من تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية مع اتساع العمليات العسكرية الإسرائيلية، ودعت إلى تثبيت وقف إطلاق النار، واحترام سيادة لبنان.

دعت باكستان المجتمع الدولي إلى "العمل العاجل" لوقف ما وصفتها بـ "الحملة الإسرائيلية المتهورة" في لبنان، والدفع نحو حل دبلوماسي للصراع المتصاعد. وذلك في الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمن الدولي عقب توغل القوات الإسرائيلية داخل لبنان.

ونقلت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان" الباكستانية عن السفير، عاصم افتخار أحمد، الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة الذي قال: " لا يمكن تحقيق السلام المستدام إلا من خلال الحوار والدبلوماسية".

وأضاف عاصم "نرحب أيضا بجهود الولايات المتحدة في تسهيل وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وندعم استمرار مشاركتها في هذه العملية".

وقال المبعوث الباكستاني، إنه رغم ترتيبات وقف إطلاق النار والمحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان، فإن الوضع الأمني والإنساني في لبنان لا يزال يتدهور بحدّة، مع توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية والتوغلات البرية في الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن نحو ألفي كيلومتر مربع، أي ما يقرب من 20٪ من مساحة لبنان، تقع الآن تحت الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، ما يسبب معاناة هائلة للمدنيين.

وقال السفير عاصم أحمد لأعضاء المجلس، " يبدو أنها نفس الإستراتيجية، ونفس المنهج الإستراتيجي الذي رأيناه في أماكن أخرى: القتل العشوائي والتهجير القسري، والاحتلال".

وأضاف المبعوث الباكستاني أن الهجمات الإسرائيلية التي طالت العاملين في المجالين الإنساني والطبي مقلقة بالقدر نفسه، بعدما أسفرت عن استشهاد 125 من العاملين في مجال الصحة وإصابة أكثر من 300 آخرين منذ آذار/ مارس الماضي.

وقال إن باكستان تقدر جهود لبنان لاستعادة الاستقرار، وتعزيز سلطة الدولة، وضمان الإبقاء على حصر استخدام السلاح ضمن صلاحيات الدولة اللبنانية عبر مؤسساتها الشرعية، مع لعب القوات المسلحة اللبنانية دورا محوريا.

وفي هذا الصدد، قال السفير الباكستاني إن بلاده تدعو إلى الاحترام الكامل لسيادة لبنان وسلامة أراضيه، والوقف الفوري للأعمال العدائية والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار من جميع الأطراف، وتنفيذ القرار 1701، مع انسحاب إسرائيلي كامل إلى الخط الأزرق الذي يفصل لبنان عن إسرائيل.