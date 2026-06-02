ترامب: المباحثات مستمرة نحو اتفاق قريب.. وإيران تهدد بفتح جبهات جديدة

تتواصل حالة الجمود في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن وقف التصعيد في المنطقة، وسط تباين حاد في المواقف وتبادل للتهديدات.

في اليوم الـ95 من اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ما تزال المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن وقف التصعيد في المنطقة تراوح مكانها، وسط استمرار الخلافات حول عدد من البنود الأساسية في مسودة التفاهم المطروحة.

وفي هذا السياق، هددت طهران خلال الساعات الماضية بـ“فتح جبهات جديدة” في حال لم تتوقف إسرائيل عن هجماتها العسكرية في لبنان، في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متصاعدا وتبادلا للاتهامات بين الأطراف المختلفة.

من جهته، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن المحادثات مع إيران “مستمرة بوتيرة سريعة”، مؤكداً أن المفاوضات تسير في اتجاه إيجابي رغم وجود عقبات لا تزال قائمة.

وأشار إلى أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوع المقبل لتمديد وقف إطلاق النار، إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.

وفي المقابل، حذر مسؤولون إيرانيون، قبيل إعلان ترامب عن موافقة إسرائيل وحزب الله على وقف الهجمات، من تصاعد العدوان الإسرائيلي في لبنان، ملمحين إلى إمكانية تدخل إيران إلى جانب حزب الله في حال واصل الاحتلال تهديداته بتوسيع عملياته العسكرية وصولاً إلى الضاحية الجنوبية في بيروت.

كما أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية، نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع، بأن القوات المسلحة الإيرانية وفصائل ما يُعرف بمحور المقاومة عازمة على الرد على ما وصفته بالجرائم الإسرائيلية في لبنان وقطاع غزة، مشيرة إلى أن فريق التفاوض الإيراني أوقف المحادثات وتبادل النصوص مع الولايات المتحدة عبر الوسيط، على خلفية تصعيد العمليات العسكرية.

وأضافت الوكالة أن المسؤولين الإيرانيين شددوا على ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العدائية في غزة ولبنان، معتبرين أن استمرارها يعيق أي تقدم في مسار التفاهمات.

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور عبر منصة “إكس”، إن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة يعد وقفا شاملا يشمل جميع الجبهات بما فيها لبنان، محذرا من أن أي انتهاك له في أي ساحة يعد خرقا للاتفاق في جميع الجبهات، وأن الولايات المتحدة وإسرائيل تتحملان مسؤولية تبعات أي تصعيد.