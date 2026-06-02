روبيو: مجتبى خامنئي حي وتزداد مشاركته في اتخاذ القرارات

تحدث روبيو أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ عن حالة المرشد الأعلى لإيران مجتبى خامنئي، مشيرا إلى أنه حي وهناك مؤشرات تظهر أنه يشارك بشكل أكبر في قيادة البلاد.

أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء، عن اعتقاده أن المرشد الايراني الأعلى مجتبى خامنئي الذي أصيب بالحرب الأميركية - الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية حي، وتزداد مشاركته في قيادة البلاد واتخاذ القرارات رغم عدم ظهوره علنا منذ توليه السلطة.

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وقال روبيو أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ "أعتقد أن هناك مؤشرات تظهر أنه يشارك في شكل أكبر (في قيادة البلاد) على مستوى معين".

خلف مجتبى (56 عاما) والده علي خامنئي الذي اغتيل في بداية الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير.

وجاءت شهادة روبيو أمام اللجنة في ظل جمود يطرأ على المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب التي تسببت بأزمة طاقة عالمية.

وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع إيران مع تشديده على وجوب أن تحد طهران بشكل كبير من برنامجها النووي إذا كانت تأمل برفع العقوبات المفروضة عليها.

وقال "هناك احتمال مطروح أمامنا، قد يحدث اليوم، أو غدا، أو الأسبوع المقبل".

وأشار إلى أن على طهران الموافقة على إعادة فتح مضيق هرمز الذي يعد ممرا رئيسيا للنفط والغاز في الخليج.

وأفاد "يتعين عليهم الإعلان بوضوح تام أن المضائق باتت مفتوحة وأن أي رسوم عبور لن تُفرض. وسنساعد في إزالة الألغام التي زرعوها هناك، ولن تُستهدف السفن".

وأضاف "يجب أن يوافقوا على التفاوض على قيود صارمة وطويلة الأمد، و/أو إلغاء أنشطة التخصيب".

وأوضح أن "إيران تخضع لعقوبات لأنها قامت بتخصيب اليورانيوم بمستويات عالية وبسبب أنشطتها النووية. إذا وافقت على التخلي عن تلك الأمور، فسيؤدي ذلك إلى تخفيف للعقوبات".