عشرات القتلى والجرحى في هجوم روسي كبير بأنحاء أوكرانيا

جاءت هذه الضربات بعد أيام من تحذيرات أشارت إلى أن موسكو تستعد لشن هجوم واسع النطاق، ما أثار مخاوف من تصعيد جديد في وتيرة العمليات العسكرية بين الجانبين.

قتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص وأصيب أكثر من 60 آخرين بجروح، فجر اليوم الثلاثاء، جراء هجمات جوية روسية استهدفت عدة مدن أوكرانية رئيسية، بينها العاصمة كييف ومدينتا دنيبرو وخاركيف، وفق ما أفاد به مسؤولون أوكرانيون.

وتسببت الغارات في وقوع خسائر بشرية وأضرار في عدد من المناطق المستهدفة، بينما تواصل السلطات الأوكرانية تقييم حجم الأضرار الناجمة عنها.

واستهدفت روسيا إمدادات طاقة وبنية تحتية في أوكرانيا، بينما كثفت ‌أوكرانيا هجماتها هذا العام على منشآت نفط روسية في حرب مستمرة منذ أكثر من أربع سنوات، مما تسبب أحيانا في وقوع إصابات، لكن كلا البلدين ينفيان استهداف المدنيين.

وأفاد حاكم دنيبرو أولكسندر هانزا عبر تطبيق تيليجرام بتعرض المنطقة الواقعة شرقي أوكرانيا لهجوم، أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة 25 آخرين.

وذكر أن ​جميع المصابين نقلوا إلى المستشفى وأن حالتهم متوسطة، ونشر صورا لمبان سكنية لحقت بها أضرار شديدة ومركبات محترقة وملعب ​أطفال مدمر.

وفي كييف، أفاد رئيس البلدية فيتالي كليتشكو بمقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص وإصابة ⁠51 في أنحاء العاصمة.

وقال كليتشكو إن ما يشتبه بأنها ضربة صاروخية استهدفت مبنى سكنيا من 24 طابقا، مما أدى إلى ​انهياره، مرجحا أن يكون هناك أشخاص محاصرون تحت الأنقاض.

وأضاف أن حريقا اندلع في مبنى غير سكني بحي بوديل ، واشتعلت النيران أيضا ​في مبنى سكني من تسعة طوابق بعد سقوط حطام صواريخ فيما يبدو على سطح المبنى.

وأردف قائلا على تطبيق تيليجرام "في حي أوبولون، تحترق سيارات بعد أن أصابها حطام صواريخ متساقطة. وهناك أيضا حرائق في موقعين في مناطق مفتوحة، أحدهما قرب روضة أطفال".

ولجأ آلاف السكان في كييف إلى محطات المترو ومخابئ ​أخرى بعد صدور تحذيرات من غارات جوية.

وصدرت تحذيرات لمعظم أنحاء أوكرانيا من غارات جوية فجر اليوم.

تحذير من هجوم كبير

وكرر ​الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تحذيراته من احتمال شن هجوم روسي ضخم، وحث السكان على إيلاء اهتمام خاص للإنذارات من الغارات الجوية.

وقال زيلينسكي في ‌خطابه ⁠المسائي المصور"لا تزال تحذيرات المخابرات من الضربات الروسية سارية. ومن المحتمل شن ضربة واسعة النطاق".

وأضاف "دفاعاتنا مستعدة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إلى أقصى حد ممكن".

وحذرت روسيا الأسبوع الماضي من أنها تعتزم شن "ضربات ممنهجة" على أهداف في كييف مرتبطة بالجيش الأوكراني وكذلك مراكز صنع القرار، وحثت الأجانب على المغادرة.

وقالت إن هذه الخطوة جاءت ردا على هجوم بطائرات مسيرة الأسبوع الماضي على سكن طلابي في ​منطقة لوجانسك الأوكرانية التي تسيطر ​عليها روسيا، وتسبب في مقتل ⁠21 شخصا. ونفت أوكرانيا تنفيذ الهجوم.

وفي منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، قال رئيس البلدية إيهور تيريكوف على تطبيق تيليجرام إن عشرة أشخاص، بينهم طفل، أصيبوا في هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ.

وفي منطقة كراسنودار ​بجنوب روسيا، أعلنت السلطات المحلية عبر تطبيق تيليجرام اليوم أن مصفاة إيلسكي النفطية اشتعلت فيها ​النيران إثر هجوم ⁠بطائرة مسيرة.

وأفادت السلطات بأن أنظمة الدفاع الجوي تصدت لهجمات مماثلة استهدفت سيفاستوبول، القاعدة البحرية الروسية في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.

والحرب مستمرة في أوكرانيا منذ أكثر من أربع سنوات عندما بدأت روسيا غزوها الشامل في شباط/فبراير 2022. ولم تحرز الجهود المبذولة ​لإنهاء الصراع تقدما يذكر، في ظل تركيز إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على الصراعات في الشرق الأوسط.