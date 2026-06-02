موجز أنباء العالم الثلاثاء: تطورات دولية واقتصادية متلاحقة

تصدرت التوترات في لبنان وإيران والحرب الروسية الأوكرانية المشهد الدولي، وشهدت الساحة العالمية تطورات اقتصادية وسياسية بارزة، شملت التضخم في أوروبا ومفاوضات تجارية بين الهند والولايات المتحدة ومستجدات في عدد من الدول.

واصلت إسرائيل قصف جنوبي لبنان وقالت إن حزب الله هاجم شمالي البلاد، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب موافقة الجانبين على وقف تبادل الهجمات قبل جولة جديدة من المفاوضات بين بيروت وتل أبيب على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء في واشنطن.

وفي هذا الجانب، صرّح وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن واشنطن وافقت على "معادلة جديدة" تقضي بأن تقوم إسرائيل بمهاجمة ضاحية بيروت الجنوبية، في حال هاجم حزب الله البلدات الشمالية.

ويطالب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الذي يؤدي دور الوسيط بين حزب الله والولايات المتحدة بأن يكون وقف إطلاق من الجانب الإسرائيلي "شاملا" لضمان التزام الحزب المدعوم من إيران به، وفق ما أفاد مستشاره الثلاثاء.

أيضا، شدّد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على أن "لا شيء يمكن أن يبرر" استمرار العمليات العسكرية واحتلالا إسرائيليا مطوّلا في لبنان.

وأعلنت الجامعة اللبنانية تأجيل امتحاناتها في أفرعها في صيدا وضاحية بيروت الجنوبية بعد استشهاد طالبَين خلال عودتهما إلى جنوب لبنان مع والدهما بعد تقديم امتحانات.

كذلك، أعلن الدفاع المدني اللبناني أنه تمكّن من انتشال جثامين ستّة أشخاص استشهدوا بغارة إسرائيلية على بلدة المروانية في جنوب ليل الإثنين - الثلاثاء، فيما استشهد أربعة أشخاص وأصيب 127 آخرين بغارات إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى جبل عامل في مدينة صور الجنوبية، وفق ما أفادت وزارة الصحة.

من جهته، رأى مسؤول عسكري إيراني أن "لا مفر" من معاودة الحرب مع الولايات المتحدة في ظل إصرار واشنطن على "استسلام" طهران في الحرب الأميركية - الإسرائيلية التي بدأت أواخر شباط/ فبراير.

الحرب الروسية - الأوكرانية

حققت أوكرانيا تقدّما ميدانيا على حساب روسيا في أيار/ مايو للشهر الثاني تواليا، مع استعادتها السيطرة على مساحة تناهز 282 كيلومترا مربعا، وذلك وفق تحليل أجري استنادا لبيانات معهد دراسة الحرب (ISW).

في موازاة ذلك، ارتفعت إلى 18 قتيلا، حصيلة الضربات التي شنتها روسيا ليلا على أوكرانيا باستخدام مئات الصواريخ والمسيّرات، بحسب ما أفاد مسؤولون الثلاثاء.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أوروبا إلى تطوير أنظمة دفاع جوي خاصة بها، حاضّا واشنطن على تقديم مزيد من الدعم عقب الهجوم الروسي.

العراق

قال مسؤولان أمنيان عراقيان، إن سفينة شحن ترفع علم بنما أُصيبت الإثنين بـ"صاروخ" قبالة جنوب العراق، ما ألحق أضرارا بها.

إسرائيل

صادقت الهيئة العامة للكنيست فجر الثلاثاء على مشروع قانون لحله تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة.

التضخم في أوروبا

سجل معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفاعا خلال أيار/ مايو نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب على إيران، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء، ما يزيد من احتمال رفع أسعار الفائدة في منطقة العملة الموحدة.

الدولار/ اليورو

رأى المصرف المركزي الأوروبي أن قرارات بارزة اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال العام الماضي أخلّت بالسلوك التقليدي للدولار كملاذ آمن، ما أتاح لليورو أن يؤدي هذا الدور عند وقوع توترات في الأسواق.

إيران

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، أنها نفّذت فجرا حكم الإعدام شنقا بحق ثلاثة رجال دينوا باغتصاب قاصرَين في غرب البلاد وشمالها.

الهند/ أميركا

أعلن وزير التجارة الهندي بيوش غويال، أن بلاده والولايات المتحدة تقتربان من إبرام المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة الحرة بينهما، بعد أشهر من المفاوضات المكثفة والشاقة.

الأمم المتحدة

ألغت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة تعيين شينغ لي، المسؤول في إدارة دونالد ترامب، نائبا لمديرها العام، وذلك بسبب تخلف واشنطن عن سداد مستحقاتها المتأخرة للمنظمة.

أميركا

يدلي سكان كاليفورنيا بأصواتهم في انتخابات تمهيدية لاختيار المرشحين لمنصب حاكم الولاية الأميركية، بينما يختار سكان لوس أنجليس مرشحيهم لرئاسة بلدية المدينة.

كينيا/ أميركا

دافع الرئيس الكيني وليام روتو عن إقامة مركز حجر صحي أميركي في بلاده مخصص لمواطني الولايات المتحدة الذين يُحتمل إصابتهم بفيروس إيبولا، وذلك في ظل اعتراض شعبي واسع على الخطوة.

النيجر

وصل رئيس بنين الجديد روموالد واداغني الثلاثاء إلى النيجر، في أول زيارة يجريها رئيس بنيني إلى نيامي منذ استيلاء المجلس العسكري على السلطة في البلاد عام 2023.

فرنسا/ روسيا

دخلت ناقلة النفط التي يُعتقد أنّها جزء من "أسطول الظل" الروسي ميناء فرنسيا الثلاثاء، بعدما احتجزتها البحرية الفرنسية للاشتباه في رفعها علما مزيفا.

صربيا/ الصين

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحكومة الصربية لحظرها تظاهرة احتجاج على زيارة للرئيس الصيني شي جينبينغ.

تايوان

أدى تحطم طائرة تدريب عسكرية في تايوان خلال تمرين يشمل محاكاة لعطل يطرأ على المحرك، إلى مقتل الطيارين الاثنين اللذين كانا على متنها، وفق بيان لوزارة الدفاع التايوانية.

اليابان

تسببت عاصفة استوائية عنيفة تتحرك على سواحل اليابان وتتجه نحو طوكيو بإصابة 15 شخصا، وفق ما أعلنت السلطات اليابانية، فيما انقطعت الكهرباء عن نحو 50 ألف منزل وتعطّلت مئات الرحلات الجوية.

كمبوديا

أطلقت كمبوديا عملية مدعومة من الأمم المتحدة لتسوية نزاعها مع تايلاند بشأن المطالبات البحرية المتداخلة في خليج تايلاند الذي يُعتقد أنه يختزن احتياطات طاقة تُقدَّر قيمتها بنحو 300 مليار دولار.

البحرين

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، إحدى كبرى شركات صهر الألمنيوم في العالم، الثلاثاء استحواذها على مجموعة المعادن الفرنسية "ألمنيوم دنكيرك" لقاء نحو 2,2 مليار دولار.