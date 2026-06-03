إيران تتوعد برد صاروخي على أي هجوم أميركي

تتواصل تداعيات التصعيد بين إيران والولايات المتحدة وسط تبادل للاتهامات والتهديدات، حيث أكدت طهران تمسكها بحق الرد على أي هجوم جديد، فيما أدانت هجمات أميركية قالت إنها استهدفت مواقع مدنية داخل أراضيها.

محسن رضائي: لن نقبل الإملاءات الأميركية وأي عدوان سيقابل برد فوري (Getty Images)

توعد أحد مستشاري المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله مجتبى خامنئي، الأربعاء بـ"سيل من الصواريخ والمسيّرات" في حال تجدد الهجمات الأميركية على إيران.

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وكتب محسن رضائي، وهو قائد سابق للحرس الثوري، في منشور على منصة إكس "عند أي إطلاق وأي اعتداء، سيكون الرد سيلا من الصواريخ والمسيرات"، مشددا على أن "المعتدي ستتم معاقبته سريعا".

وشدد رضائي على أن بلاده سترد على أي هجوم أو اعتداء تتعرض له، مؤكدا أن الرد سيكون عبر وابل من الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأضاف أن إيران لن تتراجع عن مواقفها، محذرا من أن أي طرف يقدم على العدوان سيواجه عقابا سريعا وتبعات مباشرة.

إلى ذلك، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة الهجمات الأميركية التي استهدفت ناقلة نفط إيرانية وبرج اتصالات في جزيرة قشم فجر الأربعاء.

واعتبرت طهران أن هذه الهجمات تمثل تصعيدا خطيرا، أن هذه العمليات تمثل انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار وخرقًا لميثاق الأمم المتحدة، متهمةً الولايات المتحدة باستخدام منشآت وأراضي دول إقليمية لتنفيذ هجمات ضدها، محملة واشنطن مسؤولية تداعياتها، في وقت يتزايد فيه التوتر بين الجانبين في المنطقة.

وأكدت إيران أنها تحتفظ بحق الرد والدفاع عن سيادتها، مشيرة إلى أنها ستتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات في مواجهة هذه التطورات.

وفي سياق ردود الفعل الإقليمية على تصاعد التوتر في الخليج، أدانت وزارة الخارجية القطرية بشدة الهجمات الإيرانية التي استهدفت منشآت وأعيانا مدنية في الكويت والبحرين، بما في ذلك مطار الكويت، معتبرة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً لسيادة البلدين وخرقاً لمبادئ القانون الدولي.

وأكدت الدوحة تضامنها الكامل مع الكويت والبحرين، مجددة دعمها لكل الإجراءات التي تتخذانها للحفاظ على أمنهما وسيادتهما واستقرارهما.

كما شددت قطر على رفض استهداف المنشآت المدنية، داعية إلى تجنيب المنطقة تداعيات هذه الهجمات والعمل على خفض التصعيد والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

أدانت وزارة الخارجية الكويتية الهجمات الإيرانية التي نفذت فجر الأربعاء باستخدام صواريخ باليستية ومسيرات، واستهدفت منشآت مدنية داخل البلاد، معتبرةً أنها تمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً لأمن الكويت واستقرارها.

وأوضحت الوزارة أن الهجوم على مطار الكويت أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين، إضافة إلى وقوع أضرار في عدد من المنشآت الحيوية، من بينها بعثات دبلوماسية.

وأكدت الخارجية الكويتية أن تكرار هذه الهجمات يعكس نهجا عدوانيا لن تقبل به الكويت أو تتهاون في التعامل معه، مشددة على حقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها وسيادتها.

دبلوماسي أوروبي: الحرب في إيران فشل استراتيجي يهدد مصالح الغرب وإسرائيل

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى قوله إن الحرب في إيران تحولت إلى فشل استراتيجي ذريع ينعكس سلباً على المصالح الأمنية لإسرائيل وأوروبا.

وأضاف المسؤول أن احتمالات تجدد الهجوم الأميركي على إيران تبدو ضعيفة، مشيرا إلى أن تركيز الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ينصب على ملف مضيق هرمز والسعي لإنهاء التصعيد بدلا من توسيعه.

وأوضح أن إسرائيل، رغم إلحاقها أضرارا بسلاسل إنتاج الصواريخ الإيرانية، لم تتمكن من إنهاء التهديد بالكامل، في ظل امتلاك طهران مخزونات كبيرة من الصواريخ وكميات من اليورانيوم المخصب.

كما قارن الدبلوماسي بين إخفاقات إسرائيل في بعض الساحات وتجارب دول أخرى في حروب طويلة، معتبرا أن الاعتماد على التصعيد العسكري وحده لن يحقق نتائج حاسمة، وفق ما نقلته الصحيفة.