تصعيد إيراني أميركي في الخليج وهرمز وسط جمود المفاوضات

تجددت المواجهات بين إيران والولايات المتحدة في منطقة الخليج ومضيق هرمز، وسط تصاعد التوتر العسكري بين الجانبين. وأعلن الجيش الأميركي إحباط أو فشل هجمات صاروخية إيرانية استهدفت مواقع في البحرين والكويت وأهدافاً إقليمية أخرى.

في اليوم الـ96 من الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، تواصلت التطورات السياسية والميدانية بوتيرة متسارعة، إذ تجددت المواجهات الليلية بين إيران والولايات المتحدة في منطقة الخليج ومضيق هرمز، وسط تصاعد التوتر العسكري بين الجانبين.

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وأعلن الجيش الأميركي أن هجمات صاروخية إيرانية استهدفت مواقع في البحرين والكويت وأهدافا إقليمية أخرى، جرى إحباطها أو أنها فشلت في الوصول إلى أهدافها، دون تسجيل أضرار كبيرة وفقا للبيانات الأولية.

في المقابل، لم تحرز المفاوضات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران أي تقدم يذكر، في ظل استمرار الخلافات العميقة بين الطرفين بشأن الملفات الأمنية والإقليمية، ما ينعكس على تزايد حالة التوتر في المنطقة.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "مهر" عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني أن الجمهورية الإسلامية لم تقدم بعد ردا على المقترح النهائي المطروح من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، ما يعكس استمرار حالة الترقب بشأن مستقبل المباحثات بين الجانبين.

بالتوازي مع ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران، استهدفت أفراداً ومنصات لتبادل العملات المشفرة، في خطوة تعكس مواصلة واشنطن سياسة الضغط الاقتصادي رغم المسار التفاوضي القائم.

ميدانيا، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن برج اتصالات في جزيرة قشم تعرض لقصف أميركي، مؤكداً الرد باستهداف قاعدة أميركية ومقر الأسطول الخامس في المنطقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

في المقابل، نفت القيادة المركزية الأميركية هذه الرواية، ووصفتها بأنها غير صحيحة، مؤكدة نجاح قواتها في إحباط هجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية والمسيرات.