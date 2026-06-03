ترامب يؤكد غضبه على نتنياهو بمحادثتهما بشأن بيروت: خامنئي منخرط بالمفاوضات وقد ألتقيه

وصف ترامب نتنياهو أثناء محادثتهما بأنه "مجنون تماما" معربا عن رفضه مهاجمة بيروت، فيما قال إن خامنئي منخرط في المحادثات الجارية وأعرب عن رغبته في لقائه بناء على ما تؤول إليه المحادثات.

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه أجرى تحدث بحدة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أثناء محادثتهما بشأن بيروت يوم الإثنين الماضي.

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وقال إنه وصف نتنياهو بأنه "مجنون تماما"، مضيفا "حدث بالفعل... لم أكن غاضبا، لكنني كنت منزعجا بعض الشيء من صراعه المستمر مع لبنان".

لكنه اعتبر في مقابلة مع "نيويورك بوست" بثت اليوم، أن علاقته بنتنياهو "جيدة جدا".

وخلال محادثتهما، أعرب ترامب عن رفضه تهديد نتنياهو بمهاجمة الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، بزعم الرد على "حزب الله".

ويخشى ترامب أن يؤدي مثل هذا التصعيد إلى انهيار المفاوضات بين بلاده وإيران لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 شباط/ فبراير الماضي.

وتواصل إسرائيل حربها على لبنان، برغم اتفاق وقف إطلاق النار الهش المعلن في 17 نيسان/ أبريل الماضي والممدد حتى مطلع تموز/ يوليو المقبل.

وتستضيف واشنطن جولة مفاوضات رابعة بين لبنان وإسرائيل انطلقت الثلاثاء، والتي قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن المطلوب منها هو "تثبيت وقف إطلاق النار في كل لبنان".

إلى ذلك، أعرب الرئيس الأميركي عن رغبته في لقاء المرشد الأعلى لإيران مجتبى خامنئي.

وقال إن خامنئي "منخرط في المحادثات الحالية معنا، وقد ألتقيه في وقت ما بناء على ما تؤول إليه الأمور". وأشار إلى أن إيران وافقت بالفعل على عدم امتلاك سلاح نووي.