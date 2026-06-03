موجز أنباء العالم الأربعاء

تصعيد عسكري جديد مع هجمات إيرانية على الكويت وتواصل الهجمات الإسرائيلية في لبنان، فيما استمرت الحرب الروسية الأوكرانية بتبادل الضربات وزيارات دبلوماسية رفيعة المستوى، حذرت مؤسسات دولية من تباطؤ النمو العالمي وارتفاع تكاليف الطاقة.

أعلنت الكويت، الأربعاء، مقتل شخص وإصابة 63 آخرين جراء هجمات إيرانية على "منشآت مدنية وحيوية" ألحقت أضرارا بمطارها الدولي، وأدت إلى تعليق الملاحة مؤقتا، فيما تصدّت الدفاعات الجوية الأميركية والبحرينية لهجمات مماثلة على البحرين.

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وأعلن الجيش الكويتي، أن إيران أطلقت نحو أراضي البلا 30 صاروخا وطائرة مسيّرة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن هجوم على الكويت ليلا، مشيرا إلى أنّه جاء ردّا على هجمات أميركية على ناقلة نفط إيرانية وعلى جزيرة قشم في مضيق هرمز.

ونددت طهران بشدة بالهجمات الأميركية التي استهدفت ناقلة نفط وجزيرة إيرانيتين، محمّلة المسؤولية عنها للكويت والبحرين.

وتوعد أحد مستشاري المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية مجتبى خامنئي، الأربعاء بـ"سيل من الصواريخ والمسيّرات" في حال تجدد الهجمات الأميركية على إيران.

ودعا مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش إلى موقف خليجي "صلب وموحد" في وجه الهجمات الإيرانية الجديدة.

وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة نشرت الأربعاء عن رغبته في لقاء المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، مشيرا إلى انخراطه في المباحثات الهادفة إلى إنهاء الحرب.

لبنان

بين ضربة استهدفت سيارة عند المدخل الجنوبي للعاصمة اللبنانية، وغارات على جنوب البلاد أسفرت عن استشهاد تسعة أشخاص على الأقل بينهم مسعفان وجندي، واصلت إسرائيل قصف أنحاء مختلفة من لبنان تزامنا مع اليوم الثاني من جولة مباحثات جديدة بين حكومتي البلدين برعاية أميركية.

في المقابل، أعلن الجيش الاسرائيلي اعتراض طائرة مسيّرة وقذيفتين أطلقت من لبنان، وذلك للمرة الأولى منذ تراجع إسرائيل عن مهاجمة الضاحية الجنوبية لبيروت إثر ضغط أميركي.

وأعلن حزب الله إطلاق قذائف ومسيّرات نحو قوات إسرائيلية في جنوب لبنان.

إيران

أعلن القضاء الإيراني إعدام رجل مدان بقتل شرطي خلال الاحتجاجات المناهضة للسلطات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية في كانون الثاني/ يناير، وذلك وسط تزايد تنفيذ أحكام العقوبة القصوى منذ بداية الحرب الأميركية الإسرائيلية.

الحرب الروسية الأوكرانية

استهدفت مسيّرات أوكرانية منشآت عسكرية ومواقع للطاقة صباح الأربعاء في سان بطرسبورغ التي تستضيف منتدى اقتصاديا مهما، وفق ما أفاد مسؤولون روس وأوكرانيون.

وأعلنت سلطات منطقة دونيتسك الأوكرانية التي تسيطر عليها موسكو سقوط سبعة قتلى و11 جريحا في ضربة بمسيّرة أوكرانية على حافلة تربط بين موسكو وسيمفيروبول في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.

ووصل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته إلى أوكرانيا في زيارة غير معلنة مسبقا، وتأتي غداة تعرّض البلاد لضربات روسية عنيفة.

النمو العالمي

أعربت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي عن تشاؤم أكبر بشأن النمو العالمي في العام 2026، على خلفية الحرب وما تتسبب به من ارتفاع في أسعار الطاقة والأسمدة.

أسعار الطاقة في أوروبا

خفّض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته الاقتصادية، مشيرا إلى أن أزمة أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب ألحقت ضررا أكبر بأوروبا مقارنة بالولايات المتحدة.

إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيخفف قواعده المرتبطة بالإنفاق لمساعدة دوله الأعضاء على التعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة الذي تسببت به الحرب.

اليابان

وافقت الحكومة اليابانية على ميزانية تكميلية بقيمة 19 مليار دولار لدعم الأسر التي تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة الحرب على إيران.

وتواصل عاصفة استوائية تضرب سواحل اليابان منذ الإثنين، تقدمها الأربعاء باتجاه العاصمة طوكيو فيما حذرت السلطات من حصول فيضانات في أعقاب هطول أمطار غزيرة داعية مئات آلاف الأشخاص إلى إخلاء منازلهم.

كوريا الشمالية/ أميركا

انتقدت كوريا الشمالية بشدة تصريحات لقائد القوات الأميركية في كوريا الجنوبية شبّه فيها البلاد التي تستضيف قواته بـ"الخنجر في قلب آسيا"، معتبرة أنها تعكس إستراتيجية واشنطن لاحتواء الصين.

الهند

قُتل 21 شخصا على الأقل في حريق اندلع في أحد فنادق العاصمة الهندية، بحسب ما أفادت شرطة نيودلهي، من دون أن توضح ملابساته.