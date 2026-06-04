بيانات: إيران تصدر نفطها من الخليج رغم الحصار الأميركي

يستدل من بيانات نشرت الخميس، أن 4 ناقلات نفط ترفع العلم الإيراني عبرت مضيق هرمز للمرة الأولى منذ 15 نيسان/ أبريل ورغم الحصار الأميركي على موانئ طهران.

عبرت أربع ناقلات نفط ترفع العلم الإيراني مضيق هرمز للمرة الأولى منذ 15 نيسان/ أبريل، رغم فرض الولايات المتحدة حصارا على موانئ الجمهورية الإسلامية، بحسب ما أظهرت بيانات نشرتها الخميس شركة "كبلر".

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ورصدت الشركة المتخصصة في رصد الملاحة البحرية والتحليلات، مرور الناقلات "هيلدا 1" و"أمبر" و"سيلفيا 1" و"هابينس 1"، والمحملة بما مجموعه سبعة ملايين برميل من النفط.

وحمّلت هذه الناقلات شحناتها في منتصف نيسان/ أبريل من جزيرة خرج، الميناء النفطي الرئيس لطهران، والتي يصدّر عبرها نحو 90% من الخام الإيراني.

وعبرت السفن المضيق الاثنين مع إيقاف تشغيل أجهزة البث الخاصة بنظام التعرف الآلي (AIS).

وتعتمد "كبلر" بشكل أساسي على صور الأقمار الاصطناعية لتتبع حركة السفن.

وبغرض الالتفاف على العقوبات المفروضة على طهران، تتجه هذه الناقلات عادة إلى منطقة بحرية قبالة ماليزيا وسنغافورة، حيث تُنقل شحناتها من الخام الإيراني إلى ناقلات أخرى في عرض البحر، قبل أن تسلَّم إلى المشترين النهائيين، وغالبا في الصين.

وواصلت الناقلات الأربع عملياتها في بادئ الأمر رغم الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 شباط/ فبراير. لكنها علّقت نشاطها منذ 13 نيسان/ أبريل، عندما فرضت واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية ربطا بمواصلة طهران إغلاق مضيق هرمز بعد وقف إطلاق النار.

وبحسب كبلر، تحدت ثلاث ناقلات نفط مرتبطة بإيران الحصار في 15 نيسان/ أبريل، لكن لم تقدِم أي ناقلة أخرى على خطوة مماثلة منذ ذلك الحين.

ويعلن الجيش الأميركي بانتظام استهداف ناقلات نفط تحاول كسر الحصار أو إرغامها على تغيير مساراتها.

وأفادت القيادة المركزية الأميركية، الخميس، بأن قواتها غيرت مسار 127 سفينة تجارية وعطلت 6 سفن مخالفة ضمن الحصار المفروض على إيران حتى اليوم.