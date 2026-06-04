تحقيق فرنسي يلاحق فرع "HSBC" السويسري في ملف أموال لبنانية منهوبة

باشرت السلطات القضائية الفرنسية إجراءات بحق الفرع السويسري لبنك "HSBC"؛ للاشتباه بتورطه في تسهيل عمليات مرتبطة بتحويل أموال يُعتقد أنها اختُلست من مؤسسات عامة لبنانية، وألزم التحقيق البنك بتقديم ضمان مالي كبير.

فُتح تحقيق في باريس يطال الفرع السويسري لبنك "إتش إس بي سي" في قضية أموال لبنانية منهوبة، وذلك للاشتباه بمساعدته الحاكم السابق للمصرف المركزي في لبنان في اختلاس أموال، وفق ما أفادت النيابة العامة المالية الفرنسية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأوضحت النيابة العامة المالية الفرنسية، أن الفرع السويسري لبنك "إتش إس بي سي (HSBC)" البريطاني ملاحَق بتهم تبييض أموال، في إطار "عصابة منظّمة وتكوين جمعية أشرار" لارتكاب جُنَح مثل اختلاس أموال عامة وإساءة الائتمان أو الفساد في وظيفة عامة، مؤكّدة بذلك معلومات أوردتها صحيفة "لوموند".

نتيجة لذلك اضطر البنك إلى دفع كفالة مالية تبلغ 80 مليون يورو لتغطية تعويضات وأضرار محتملة قد يُلزم سدادها مستقبلا، وفق المصدر نفسه.

وقالت مجموعة "إتش إس بي سي" في رد على استفسار لوكالة "فرانس برس": "لسنا في وضع يسمح لنا بالتعليق على قضية قانونية. التحقيق جار ونحن مستمرون بالتعاون".

وفُتح التحقيق القضائي الفرنسي في تموز/ يوليو 2021، وشمل تهم "تبييض أموال في إطار عصابة منظمة وتشكيل جمعيّة أشرار"، وذلك بموازاة تحقيقات أوروبية ولبنانية.

وفي أيار/ مايو 2023، أصدرت قاضية فرنسية مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، للاشتباه بجمعه ثروة عقارية ومصرفية كبيرة في أوروبا والولايات المتحدة عبر مخطط مالي معقّد، واختلاس واسع النطاق لأموال عامة لبنانية.

ويواجه سلامة، الذي تولى حاكمية مصرف لبنان بين عامَي 1993 و2023، اتهامات بالفساد في تحقيقات منفصلة داخل لبنان وخارجه، وهو ما ينفيه سلامة بشدة.

وكان قد وُجّه إليه الاتهام في لبنان العام الماضي باختلاس 44 مليون دولار من مصرف لبنان، ووافق القضاء اللبناني على إخلاء سبيله مقابل كفالة مالية بأكثر من 20 مليون دولار.