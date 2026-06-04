زيلينسكي يوجه رسالة لبوتين طالبا لقاءه ووقف نار شامل... وموسكو ترحب به

توجه زيلينسكي برسالة إلى بوتين طالبا لقاءه ووقف إطلاق نار شامل، وهو ما لاقى ترحيبا من موسكو فيما رأى ترامب أنه سيكون أمرا "رائعا".

اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة مفتوحة وجهها إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عقد اجتماع وجها لوجه معه، مبديا أيضا استعداده لـ"وقف إطلاق نار شامل".

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وتعقيبا على ذلك، قال الكرملين إنه يمكن للرئيس الأوكراني أن يزور موسكو "في أي وقت".

وقال زيلينسكي في رسالته "تقترح أوكرانيا إنهاء هذه الحرب عبر حوار مباشر بيننا وبينكم. أنا أقترح عقد اجتماع"، مضيفا أن "أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق نار شامل طوال فترة المفاوضات".

كما اقترح تبادلا شاملا لكل أسرى الحرب لدى الجانبين، معتبرا أن ذلك يمكن أن يشكّل "مقدمة جيدة لإنهاء الحرب".

وفي تعليق على الرسالة، قالت الرئاسة الروسية إن زيلينسكي مرحّب به للاجتماع بنظيره في موسكو "في أي وقت".

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله "يمكن لزيلينسكي المجيء إلى موسكو في أي وقت"، مضيفا أن بوتين لم يطّلع بعد على رسالة الرئيس الأوكراني.

وتعد الرسالة المفتوحة من المبادرات القليلة التي يتوّجه فيها زيلينسكي مباشرة إلى بوتين منذ بدء الغزو الروسي في العام 2022.

ومن جانبه، اعتبر بوتين أن اهتمام الولايات المتحدة انصرف عن محاولة إنهاء الحرب في أوكرانيا، منذ أطلقت وإسرائيل الحرب على إيران أواخر شباط/ فبراير.

وقال بوتين لمجموعة من الصحافيين الأجانب، على هامش منتدى في مدينة سان بطرسبورغ، "بطبيعة الحال، يمكننا جميعا أن نرى ونتفهم أن الإدارة الأميركية أرغمت على صرف اهتمامها والتركيز على التعامل مع هذه المسألة بما يتقدم على كل ما عداها".

والمحادثات بين روسيا وأوكرانيا متعثّرة منذ أشهر، خصوصا في ظل انصراف اهتمام الولايات المتحدة التي تتولى الوساطة فيها، إلى الحرب مع إيران.

ولم تحقّق مفاوضات جرت بين الجانبين في إسطنبول وأبو ظبي وجنيف، أي اختراق في القضية الأساسية المتمثلة بالسيادة على الأراضي خصوصا في شرق أوكرانيا.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن لقاء بين زيلينسكي وبوتين سيكون أمرا "رائعا".

وقال ترامب لصحافيين في المكتب البيضوي "يسعدني أنهما ربما يتحدثان عن عقد لقاء. أعتقد أن لنا دورا كبيرا في ذلك". وأضاف "أعتقد أنه سيكون أمرا رائعا إذا التقيا".