قطر تبحث مع مصر وتركيا مسار التفاوض الأميركي الإيراني لإنهاء الحرب

ركزت المحادثات على دعم مساعي الوساطة الرامية إلى احتواء التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وشددت الدوحة خلال الاتصالات على أهمية إنجاح المسار الدبلوماسي والتوصل إلى تفاهمات طويلة الأمد تحول دون عودة التصعيد في المنطقة.

بحثت قطر، الخميس، في محادثتين هاتفيتين منفصلتين مع مصر وتركيا جهود دعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

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وتلقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، اتصالا هاتفيا من وزير خارجية مصر، بدر عبد العاطي، وفق بيان للخارجية القطرية.

وجرى خلال الاتصال، بحسب البيان، "استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران".

كما ذكر البيان تناول الاتصال "تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأعرب رئيس وزراء قطر، عن "ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد".

وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية، أن فيدان أجرى اتصالا هاتفيا مع الوزير القطري، الخميس.

وأفادت بأن الجانبين بحثا مواقف الأطراف من المفاوضات المستمرة بين طهران وواشنطن، وآخر التطورات التي وصلت إليها.

وأفادت الخارجية القطرية، في بيان، بأنه "جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران".

كما تناول الاتصال، وفق البيان، "تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأعرب وزير خارجية قطر، خلال الاتصال، عن "ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد".

ومساء الأربعاء، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن المفاوضات مع إيران "تسير بشكل جيد للغاية"، ورجح التوصل إلى اتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع.