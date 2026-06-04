موجز أنباء العالم الخميس

تتواصل الغارات الإسرائيلية على لبنان وسط تباين المواقف بين إسرائيل وحزب الله وتحذيرات من انهيار التهدئة الهشة، فيما أكد مجتبى خامنئي أن الولايات المتحدة وإسرائيل تلقتا "ضربة حاسمة" خلال الحرب على بلاده، وفي ما يلي أبرز أنباء العالم الخميس.

قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية مجتبى خامنئي، إن الولايات المتحدة وإسرائيل تلقتا "ضربة حاسمة" في الحرب ضد بلاده، في وقت تتعثر فيه المفاوضات بين البلدين لإنهاء الحرب.

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وتُليت رسالة خامنئي أثناء إحياء الذكرى السابعة والثلاثين لوفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية روح الله الخميني.

وقال مجتبى خامنئي الذي لم يظهر علنا منذ انتخابه خلفا لوالده علي، إن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى "زرع الانقسام" بين الإيرانيين بعد تلقي البلدين "ضربة حاسمة" في الحرب.

وأضاف أن "الأداة الرئيسية" لإضعاف إيران هي "زرع بذور الشك واليأس والخوف وانعدام الثقة والانقسام"، داعيا إلى "مواجهة هذه النوايا الخبيثة من خلال الثبات والبصيرة والحفاظ على الوحدة والتماسك والثقة المتبادلة، والامتناع عن ترديد ما يقوله العدو".

ويأتي ذلك في وقت تتعثر المفاوضات بين طهران وواشنطن سعيا لإنهاء الحرب.

وفي واشنطن، ندد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتصويت في مجلس النواب أيّد سحب القوات الأميركية من حرب إيران، مشيرا إلى أن هذه الخطوة "غير الوطنية" عرقلت المفاوضات مع طهران.

وقال إن التصويت، وهو رمزي بدرجة كبيرة، جاء "في خضم مفاوضاتي النهائية لإنهاء الحرب مع جمهورية إيران الإسلامية". وأضاف "من يمكنه القيام بأمر غير وطني إلى هذا الحد؟ إنهم يعرفون أين وصلت المفاوضات".

لبنان

نفذت إسرائيل غارات على جنوب لبنان مع إعلان "احتفاظها بالحق" في استهداف العاصمة بيروت، وذلك بعد ساعات من إعلان اتفاق في واشنطن لوقف إطلاق النار بين البلدين.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الاتفاق يجيز قصف بيروت في حال هاجم حزب الله بلدات إسرائيلية، مشدّدا على أن العمليات في جنوب لبنان ستتواصل.

بدوره انتقد وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير الاتفاق معتبرا أنه "خطأ كبير".

وفي بيروت، طالب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم بـ"وقف شامل" لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من لبنان، داعيا السلطات اللبنانية إلى "وقف المهزلة والإهانة التي تسمى المفاوضات المباشرة" مع إسرائيل.

كما شدد قاسم على أن شمال إسرائيل لن يكون آمنا "ما دامت قرانا غير آمنة".

إلى ذلك، رأى الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الاتفاق يشكل "الفرصة الأخيرة" للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار.

بدورها، طالبت إيران إسرائيل بسحب قواتها من جنوب لبنان بحيث تعود إلى المواقع التي كانت تحتلها قبل اندلاع الحرب الأخيرة مطلع آذار/ مارس.

في موازاة ذلك، أعلنت قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل) مقتل عنصر فيها وإصابة عنصرين آخرين في هجوم وقع مساء الأربعاء.

مقديشو

اندلعت اشتباكات خلال الليل في مقديشو حيث تصاعدت أعمدة الدخان وانتشرت القوات المسلحة في الشوارع صباح الخميس، وفق صحافيين، عقب مواجهات بين الخصوم السياسيين تسبق احتجاجات مرتقبة.

روسيا

اعتبر الموفد الروسي للمسائل الاقتصادية كيريل دميترييف، أن أوروبا بحاجة إلى النفط والغاز الروسيين من أجل "استمراريتها" في ظل أزمة الطاقة الحادة الناتجة عن الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران.

ألمانيا/ مجلس الأمن

أخفقت ألمانيا للمرة الأولى في الحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي، حيث حصدت البرتغال والنمسا غالبية الأصوات للمقعدين المخصصين لأوروبا الغربية، واللذين سيبدأ تمثيلهما عام 2027.

العراق

توفي المرجع الشيخ محمّد إسحاق الفياض الخميس عن عمر 96 عاما في أحد مستشفيات العاصمة العراقية، وفق ما أفاد مصدر في مكتبه، وهو واحد من أهم أربع مرجعيات شيعية في العراق والعالم.

إيران

توفيت الكاتبة الإيرانية المُعارضة مرجان ساترابي التي حققت شهرة عالمية بعد روايتها المصوّرة "برسيبوليس" عن طفولتها في إيران مع قيام الثورة الإسلامية، عن 56 عاما، وقالت أوساطها إنها "قضت حزنا" بعد عام على وفاة زوجها.