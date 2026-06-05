موجز أنباء العالم الجمعة

تصعيد لافت في لبنان وإيران، مع غارات إسرائيلية على الجنوب اللبناني وتبادل رسائل سياسية وعسكرية بين طهران وواشنطن، فيما برزت مؤشرات حراك دبلوماسي بشأن الحرب في أوكرانيا رغم استمرار الهجمات وتبادل الأسرى.

قصفت إسرائيل بلدات لبنانية بعد إنذارات بإخلاء مناطق عدة، غداة رفض حزب الله اتفاق هدنة رعته الولايات المتحدة.

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وليل الخميس - الجمعة، استشهد سبعة أشخاص في غارات إسرائيلية على مدينة صور في الجنوب، بحسب ما أفاد مصدر في الدفاع المدني.

في الأثناء، أشار رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، حليف حزب الله، لأول مرة الجمعة إلى إمكانية "انسحاب" الحزب من منطقة جنوب نهر الليطاني بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي من لبنان مصحوب بوقف شامل لإطلاق النار.

من جهته، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، إن على إيران أن تكفّ عن التعامل مع بلاده كـ"ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها" الرامية إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة.

ورفعت الأمم المتحدة قيمة المساعدة الإنسانية المطلوبة للبنان بأكثر من الضعف، مشيرة إلى الحاجة إلى نحو 640 مليون دولار على مدى ستة أشهر.

وأصدر القضاء اللبناني حكما غيابيا بسجن ناشطين مناهضين لحزب الله 15 عاما، بعدما دانتهما المحكمة العسكرية بـ"التعامل مع إسرائيل وحضّها على استكمال عملياتها العسكرية ضد حزب الله في لبنان"، وفق ما أفاد مسؤول قضائي.

إيران

استبعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أي احتمال لعقد اجتماع، اقترحه دونالد ترامب، بين الرئيس الأميركي والمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي.

في الأثناء، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أنها أطلقت "صواريخ تحذيرية" على مدمرتين أميركيتين في خليج عمان، بعد مناوشات في الخليج هذا الأسبوع هددت وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة المعلن في الثامن من نيسان/ أبريل.

وقال الجيش الإيراني في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إن "المدمرتين المعاديتين" التابعتين للولايات المتحدة "غادرتا خليج عمان متجهتين نحو المحيط الهندي... بعد إطلاق صواريخ تحذيرية"، في تاريخ لم يحدده.

إيرلندا

حظرت إيرلندا دخول وزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش إلى البلاد على خلفية الحرب على غزة.

الحرب الروسية - الأوكرانية

أوقعت هجمات روسية بمئات المسيّرات ليل الخميس - الجمعة سبعة قتلى أوكرانيين، غداة توجيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي دعوة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين لعقد اجتماع مباشر تمهيدا لإنهاء النزاع، لقيت ترحيبا أوروبيا.

وفي رومانيا، انفجرت مسيّرة بحرية صباح الجمعة في ميناء كونستانتا على البحر الأسود، من دون تسجيل ضحايا، وأقرت أوكرانيا أن المسيّرة تابعة لها، قائلة إنها "فقدت السيطرة" عليها بسبب تشويش إلكتروني روسي.

وفي حادث وقع في بحر آزوف وحمّلت روسيا أوكرانيا المسؤولية عنه، أعلنت أذربيجان مقتل خمسة من مواطنيها في هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت سفينتَي شحن في بحر آزوف، من دون أن توجّه الاتهام لأحد.

في الأثناء، نفذت روسيا وأوكرانيا عملية تبادل جديدة الجمعة شملت 185 أسير حرب من كل جانب، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

أميركا

وافق مجلس الشيوخ الأميركي على تمويل بقيمة 70 مليار دولار لدعم حملة دونالد ترامب المشدّدة ضدّ الهجرة، في نهاية يوم طويل أظهر انقسامات عميقة داخل الحزب الجمهوري نفسه حيال سياسات الرئيس، ولكن منحه انتصارا كبيرا في واحد من أبرز ملفات حملته الانتخابية.

روسيا

يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة الجمعة أمام منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي افتتح أعماله الأربعاء، في وقت يرزح الاقتصاد الروسي تحت وطأة أزمات تدفعه نحو الركود.

أميركا/ كوبا

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل وبعض أفراد عائلته، إضافة الى عدد من أفراد عائلة كاسترو، مع تكثيف واشنطن ضغوطها على جارتها الشيوعية.

كولومبيا/ أميركا

وجّه الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته غوستافو بيترو انتقادات لاذعة الخميس إلى نظيره الأميركي دونالد ترامب، على خلفية دعمه مرشح اليمين المتطرّف لخلافته في المنصب، معتبرا أن واشنطن تؤيّد "مهرّبي مخدرات".

أميركا/ بريطانيا

نددت واشنطن بطريقة تعامُل بريطانيا مع قضيّة مقتل طالب على يد رجل من السيخ، وأثارت موجة احتجاجات، معتبرة أنها تمثّل "مؤشرا إلى تدهور حضاري".

اليابان

أقرّت اليابان ميزانية تكميلية بقيمة 19 مليار دولار، في إطار سعي حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي لدعم الأُسر التي تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة الناجم عن الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران.

وفي سياق آخر، أعلنت اليابان أنها ستستبدل ما يصل إلى 14 مفاعلا نوويا قديما بحلول عام 2050، مع توجه طوكيو المتنامي إلى الطاقة النووية بعد أكثر من 15 عاما على كارثة فوكوشيما.

بروناي

عيّن سلطان بروناي حسن البلقية، أحد أصغر أبنائه وزيرا للخارجية في إطار تعديل وزاري يُعدّ على نطاق واسع تمهيدا لمرحلة انتقال إلى جيل جديد من القيادة في السلطنة الغنية بالنفط.

تركيا

سجل معدل التضخم السنوي في تركيا خلال شهر أيار/ مايو ارتفاعا طفيفا إذ بلغ 32,6% مقارنة بـ32,4% في نيسان/ أبريل، وفق بيانات رسمية نشرت الجمعة.