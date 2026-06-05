واشنطن تفرض عقوبات على الرئيس الكوبي وعائلته وتوسع ضغوطها على هافانا

العقوبات الأميركية تشمل الرئيس ميغيل دياز كانيل وزوجته وأفرادا من عائلة كاسترو ومؤسسات حكومية وسياحية، فيما تتهم هافانا واشنطن بالسعي إلى تشديد الحصار ودفع العلاقات بين البلدين نحو مزيد من المواجهة.

أعلنت الولايات المتحدة، مساء الخميس، فرض عقوبات على الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل وزوجته وعدد من أفراد عائلته، إضافة إلى شخصيات ومؤسسات كوبية أخرى، في إطار تصعيد الضغوط الأميركية على الجزيرة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات شملت زوجة دياز كانيل، وابنها، وأليخاندرو كاسترو إسبين، نجل الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو، إضافة إلى حفيده راؤول أليخاندرو كاسترو كاليس.

كما طالت العقوبات وزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية، ومعهد الصداقة بين الشعوب، وشركة "أميستور كوبا" التابعة لقطاع السياحة، ولجان الدفاع عن الثورة، إلى جانب مؤسسات وهيئات أخرى.

وأكدت الوزارة أن العقوبات تشمل تجميد الأصول المالية للأشخاص والجهات المدرجة على قائمة العقوبات داخل الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تصعيد أميركي متواصل تجاه كوبا، إذ فرضت واشنطن خلال الأشهر الأخيرة سلسلة إجراءات اقتصادية وسياسية ضد هافانا، شملت قيودا على منح التأشيرات لمسؤولين كوبيين رفيعي المستوى، بينهم دياز كانيل، إضافة إلى فرض حصار نفطي على الجزيرة مطلع العام الجاري.

وفي أول رد فعل، انتقد الرئيس الكوبي القرار الأميركي، معتبرا أن وزارة الخزانة أدرجت أسماء قادة ومؤسسات وشركات كوبية على "قائمة عقوبات غير شرعية".

وقال دياز كانيل إن هذه الإجراءات تهدف إلى "تصعيد الحصار وخلق أجواء من المواجهة بين كوبا والولايات المتحدة"، مضيفا أن "العمى السياسي" للإدارة الأميركية يدفعها إلى اتخاذ المزيد من الخطوات العقابية التي تضر بالشعب الكوبي.

وفي منشور آخر، هاجم الرئيس الكوبي ما وصفه بـ"عدوانية وانحراف حكومة اليانكي"، معتبرا أن العقوبات الجديدة تعزز الحصار المفروض على بلاده وتدفع نحو مزيد من التوتر بين هافانا وواشنطن.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد وقع في كانون الثاني/ يناير الماضي مرسوما يفرض رسوما جمركية على السلع القادمة من الدول التي تزود كوبا بالنفط، فيما أعلن البيت الأبيض حينها أن القرار يهدف إلى حماية الأمن القومي والمصالح الخارجية للولايات المتحدة في مواجهة ما وصفه بـ"السياسات والأفعال الضارة" للحكومة الكوبية.

كما أجرت واشنطن خلال الأشهر الماضية اتصالات معلنة بشأن ملف إمدادات النفط إلى كوبا، في وقت تواجه فيه الجزيرة أزمة طاقة متفاقمة بعد تراجع الإمدادات الخارجية من الوقود.

ورغم الحصار الأميركي المفروض على كوبا منذ عام 1962، كثفت إدارة ترامب ضغوطها على هافانا خلال الفترة الأخيرة، بالتوازي مع تصريحات متكررة للرئيس الأميركي ألمح فيها إلى إمكانية تغيير النظام القائم في الجزيرة، وشبّه مستقبل الحكومة الكوبية بما آلت إليه الأوضاع في فنزويلا بعد الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وفي المقابل، تسعى كوبا إلى مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية عبر تعزيز تعاونها مع حلفائها الدوليين، إذ أعلنت في أيار/ مايو الماضي تلقي شحنة أولى من الأرز أرسلتها الصين، ضمن مساعدات تعهدت بكين بتقديمها لها.