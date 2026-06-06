تقرير أميركي: قلق في البنتاغون من أنشطة تجسس إسرائيلية

رفض البنتاغون التعليق على التقرير فيما وصف مسؤول في البيت الأبيض ما ورد فيه بأنه "كاذب"، قائلا إن مصدره شخص "لا يملك أي معرفة بما يجري".

أفادت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، السبت، بأن وزارة الدفاع الأميركية رفعت مستوى التهديد الاستخباراتي المرتبط بإسرائيل إلى درجة "حرج"، على خلفية مخاوف متزايدة من تكثيف أنشطة التجسس الإسرائيلية ضد الولايات المتحدة.

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ونقلت الشبكة عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين أن وكالة استخبارات الدفاع التابعة للبنتاغون أعدت خلال الأسابيع الماضية تقييما جديدا للمخاطر الاستخباراتية، في ظل "تصاعد الخلافات بين واشنطن وتل أبيب بشأن كيفية التعامل مع الحرب الجارية مع إيران"، بحسب تعبير التقرير.

وبحسبه أيضا وزعت الوكالة رسالة داخلية أشارت إلى أن قدرات إسرائيل في مجال التجسس البشري وجمع المعلومات التقنية بلغت "مستوى حرجا"، كما تضمن التقييم وثيقة من سبع صفحات تناولت حوادث محددة عززت المخاوف داخل المؤسسة العسكرية الأميركية.

وقال أحد المسؤولين إن البنتاغون يعتقد أن إسرائيل كثفت جهودها لمراقبة مسؤولين أميركيين كبار بهدف الحصول على معلومات تتعلق بالمناقشات الداخلية والخطوات المحتملة لإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن قضايا الشرق الأوسط.

"تل أبيب تنفي"

في المقابل، نفت السفارة الإسرائيلية في واشنطن هذه المزاعم، ووصفتها بأنها "خاطئة تماما"، مؤكدة أن أنشطة إسرائيل الاستخباراتية موجهة ضد أعدائها وليس ضد الولايات المتحدة.

كما رفض البنتاغون التعليق على التقرير، فيما وصف مسؤول في البيت الأبيض ما ورد فيه بأنه "كاذب"، قائلا إن مصدره شخص "لا يملك أي معرفة بما يجري".

ولم يعلق مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأميركي على التقرير، الذي أشار إلى أن مسؤولين أميركيين يرون أن النشاط الاستخباراتي الإسرائيلي الأخير تجاوز ما يعد مألوفا حتى في إطار عمليات التجسس المتبادلة بين الدول الحليفة.