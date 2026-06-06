روسيا تعلن إسقاط 376 مسيّرة أوكرانية وتتهم كييف بتكثيف الهجمات

قد كثّفت موسكو وكييف غاراتهما المتبادلة بالمسيّرات في الأشهر الأخيرة، في ظلّ تعثّر الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب التي دخلت عامها الخامس، بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

أعلنت روسيا، السبت، اعتراضها مئات المسيّرات الأوكرانية، بما في ذلك بالقرب من سان بطرسبورغ، حيث يقام منتدى اقتصادي هام، في حين أفادت أوكرانيا بمقتل ثلاثة أشخاص على الأقل جراء غارات روسية.

وقد كثّفت موسكو وكييف غاراتهما المتبادلة بالمسيّرات في الأشهر الأخيرة، في ظلّ تعثّر الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب التي دخلت عامها الخامس، بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وقال حاكم المنطقة المحيطة بمدينة سان بطرسبورغ، ألكسندر دروزدينكو، عبر تلغرام: "أسقطت 86 طائرة مسيّرة فوق منطقة لينينغراد، والعمليات القتالية مستمرة".

وقال حاكم مدينة سان بطرسبورغ، ألكسندر بيغلوف: "تعرضت سان بطرسبورغ لهجوم واسع نفذته مسيّرات عسكرية"، مضيفا: "أحض سكان سان بطرسبورغ على البقاء في منازلهم وعدم الخروج".

وأعلن مطار بولكوفو الدولي، الواقع في جنوب المدينة، تعليقًا مؤقتًا لحركة الملاحة الجوية، من دون تحديد السبب.

وخلال افتتاح منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الأربعاء، قصفت مسيّرات أوكرانية منشأة نفطية وموقعًا عسكريًا متجاورين، واستُقبل الضيوف الوافدون إلى الفعالية بعمود من الدخان الأسود في الخلفية.

ويُختتم هذا المنتدى، السبت، في اليوم التالي لخطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض ما مجموعه 376 مسيّرة أوكرانية خلال الليل، في مناطق مختلفة من البلاد. وقال رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، إن ثماني مسيّرات أُسقطت خلال توجهها نحو العاصمة الروسية.

كما تسبب هجوم بمسيّرة في اندلاع حريق امتد على مساحة نحو 5 آلاف متر مربع في مستودع وقود بمدينة أوست لابينسك، في منطقة كراسنودار الروسية، بحسب السلطات المحلية.

وفي منطقة زابوروجيا الأوكرانية، أسفر هجوم روسي بمسيّرة على "منشأة حيوية وصناعية" عن مقتل شخصين، بحسب قائد الجيش المحلي، إيفان فيدوروف.

كذلك، قُتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون في منطقة كريفي ريغ، التي استُهدفت "نحو 30 مرة بالمسيرات والمدفعية"، وفق ما قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية، أولكسندر غانزا.