عقب ضربات أميركية على قشم وسيريك: إيران تستهدف قواعد أميركية في الكويت والبحرين

قال الحرس الثوري إن القوة الجوفضائية التابعة له أطلقت صواريخ باليستية باتجاه قاعدتي علي السالم الأميركيتين في الكويت، إضافة إلى منشآت تابعة للأسطول الخامس الأميركي في البحرين، مشيرا إلى أن الهجمات جاءت ردا على ضربات أميركية استهدفت مواقع اتصالات...

أعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم السبت، تنفيذ هجمات صاروخية استهدفت قواعد عسكرية أميركية في الكويت والبحرين، فيما أكدت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) اعتراض طائرات مسيّرة إيرانية فوق منطقة مضيق هرمز، في تصعيد جديد للتوتر العسكري بين واشنطن وطهران في الخليج.

وقال الحرس الثوري إن القوة الجوفضائية التابعة له أطلقت صواريخ باليستية باتجاه قاعدتي علي السالم الأميركيتين في الكويت، إضافة إلى منشآت تابعة للأسطول الخامس الأميركي في البحرين، مشيرا إلى أن الهجمات جاءت ردا على ضربات أميركية استهدفت مواقع اتصالات في جزيرة قشم ومدينة سيريك جنوب إيران.

وأضاف أن طائرات أميركية قصفت موقعا للاتصالات في قشم وآخر في سيريك بقذيفتين، كما أعلن استهداف ناقلة نفط من بين أربع ناقلات حاولت عبور مضيق هرمز "من دون التنسيق" مع السلطات الإيرانية.

وفي المقابل، قالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) إن قواتها أسقطت أربع طائرات مسيّرة إيرانية أُطلقت باتجاه مضيق هرمز، مؤكدة أن عمليات الاعتراض جاءت في إطار حماية الملاحة البحرية والأمن الإقليمي.

وتزامنا مع ذلك، دوّت صفارات الإنذار في الكويت والبحرين، فيما أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ وطائرات مسيّرة معادية، موضحة أن أصوات الانفجارات التي سُمعت في بعض المناطق نجمت عن عمليات اعتراض نفذتها منظومات الدفاع الجوي.

وفي البحرين، دعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن بعد تفعيل صفارات الإنذار في عدد من المناطق.