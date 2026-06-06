في أول جولة له داخل الاتحاد الأوروبي.. البابا لاوون يزور إسبانيا

هذه أول زيارة يقوم بها البابا لاوون الرابع عشر إلى دولة عضو في الاتحاد الأوروبي خارج إيطاليا، وأول زيارة بابوية رسمية إلى إسبانيا منذ زيارة البابا بنديكتوس السادس عشر عام 2010.

بدأ البابا لاوون الرابع عشر، السبت، زيارة رسمية إلى إسبانيا تستمر أسبوعا، تركز على قضايا الهجرة والعدالة الاجتماعية، في ظل أجواء سياسية تشهدها البلاد على خلفية الضغوط التي يواجهها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

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وتعد هذه أول زيارة يقوم بها البابا لاوون الرابع عشر إلى دولة عضو في الاتحاد الأوروبي خارج إيطاليا، وأول زيارة بابوية رسمية إلى إسبانيا منذ زيارة البابا بنديكتوس السادس عشر عام 2010.

ويتضمن برنامج الزيارة إلقاء خطاب أمام البرلمان الإسباني، وزيارة مدينة برشلونة لمباركة البرج الجديد في كاتدرائية ساغرادا فاميليا، إلى جانب لقاء عدد من ضحايا الاعتداءات الجنسية المنسوبة لرجال دين كاثوليك.

واستُهلت الزيارة باستقبال رسمي في القصر الملكي بمدريد من قبل الملك فيليبي السادس والملكة ليتيسيا، على أن يترأس البابا قداسا قرب ملعب سانتياغو برنابيو، وسط توقعات بحضور مئات الآلاف من الأشخاص.

كما يعتزم البابا زيارة جزر الكناري يومي الخميس والجمعة حيث سيلتقي مهاجرين ومنظمات تعمل على مساعدتهم، كما سيشارك إلى جانب رئيس الوزراء الإسباني في مراسم تكريم المهاجرين الذين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

وتأتي الزيارة في وقت تواجه فيه حكومة سانشيز انتقادات وضغوطا سياسية متزايدة من أحزاب المعارضة، إلى جانب الجدل المرتبط بعدد من قضايا الفساد التي طالت شخصيات مقربة منه.