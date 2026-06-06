موجز أنباء العالم السبت: تصعيد في الخليج وملفات دولية بارزة

شهدت منطقة الخليج تصعيدا جديدا مع هجمات صاروخية على الكويت والبحرين، مع استمرار التصعيد الإسرائيلي في لبنان؛ أما دوليا برزت تطورات في الحرب الروسية الأوكرانية، وزيارة البابا إلى إسبانيا، وغيرها...

على رغم ما بدا من مؤشرات في الأيام الماضية تفيد بتقدُّم في المفاوضات الأميركية الإيرانية، إلا أن تكرار الهجمات في منطقة الخليج، في ظلّ القصف الذي طال الكويت والبحرين السبت، يهدّد بتقويض وقف إطلاق النار المعلن بين الجانبَين منذ الثامن من نيسان/ أبريل.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتعرّضت كل من البحرين والكويت فجر السبت لهجمات صاروخية مصدرها إيران، وذلك غداة إعلان الولايات المتحدة تنفيذ ضربات داخل الجمهورية الإسلامية.

ونددت وزارة الخارجية الكويتية بـ"الاعتداءات الإيرانية المتكررة"، واعتبرت أنها تتجاهل جهود المجتمع الدولي لـ"تجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد".

كذلك، دانت وزارة الخارجية البحرينية الهجمات الإيرانية على أراضيها وعلى دولة الكويت المجاورة، مشيرة إلى اعتراض سبعة صواريخ أطلقتها الجمهورية الإسلامية باتجاه البلدين.

دبلوماسيا، قال المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني محسن رضائي إن المفاوضات بين واشنطن وطهران متعثرة خصوصا بسبب مسألة الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، وذلك في مقابلة مع شبكة "سي إن إن".

ووصفت إيران تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه "أداة ضغط سياسي"، بعدما تحدّث عن تعذّر زيارة المنشآت النووية الإيرانية ودعا طهران للتعاون "بشكل بناء".

لبنان

ندّد رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون بـ"انتهاك صارخ لسيادة" بلده بعد استشهاد ثلاثة عسكريين بغارة إسرائيلية استهدفت آليتهم في جنوب لبنان، وذلك رغم اتفاق لبنان واسرائيل على تطبيق هدنة مشروطة عقب جولة محادثات مباشرة في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الرئيس اللبناني إلى "إنقاذ" لبنان من "عدوه الحقيقي" إسرائيل، وذلك غداة دعوة عون طهران للكف عن "التدخل" في شؤون بلاده.

إلى ذلك، أطلق لبنان أعمال تأهيل مطار دوليّ ثان يقع في أقصى الشمال قرب الحدود مع سورية، تمهيدا لتشغيله خلال أشهر، بعد عقود من التأجيل.

منتخب إيران

قال التلفزيون الإيراني، إن الولايات المتحدة رفضت منح تأشيرات دخول لخمسة عشر شخصا من بعثة منتحب كرة القدم للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقررة بين الحادي عشر من حزيران/ يونيو والتاسع عشر من تموز/ يوليو.

الحرب الروسية الأوكرانية

أعلنت روسيا اعتراض مئات المسيّرات الأوكرانية، بما في ذلك قرب سان بطرسبورغ التي استضافت منتدى اقتصاديا مهما، في حين أفادت أوكرانيا بمقتل ثلاثة أشخاص على الأقل جراء غارات روسية.

البابا في مدريد

دعا البابا لاوون الرابع عشر إلى "التخلي عن الخطاب المثير للتفرقة والانقسام" وعن "التبسيطات العقيمة"، في كلمة ألقاها من القصر الملكي في مدريد السبت.

وبدأ الحبر الأعظم زيارة لإسبانيا تركز على قضايا الهجرة والعدالة الاجتماعية، في ظلّ ظروف سياسية مضطربة يمر بها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

كوريا الشمالية

زار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون المدمرة البحرية "كانغ كون" للإشراف على اختبار ملاحة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الرسمية، مؤكدا ضرورة تعزيز قدرة البحرية على ردع حرب نووية.

كوبا

أعلنت شركة "إير كندا" تعليق رحلاتها إلى كوبا إلى أجل غير مسمى، في ظلّ "الاضطراب السياسي والاقتصادي" الذي تعانيه الجزيرة منذ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تكثيف الضغوط عليها.