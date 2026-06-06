وزير الداخلية الباكستاني يزور طهران وسط تعثر المفاوضات الإيرانية الأميركية

كان الوزير الباكستاني قد التقى مرتين بنظيره الإيراني إسكندر مؤمني على هامش اجتماع وزراء الداخلية والأمن العام للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، الذي عُقد يومي 4 و5 يونيو في كازاخستان.

يجري وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، الذي تتولى بلاده دور الوسيط في المسار الدبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة، زيارة إلى طهران اليوم السبت.

جاء ذلك بحسب وكالة أنباء "مهر" شبه الرسمية الإيرانية التي أفادت بأن نقوي سيصل إلى طهران خلال الساعات المقبلة.

وكان الوزير الباكستاني قد التقى مرتين بنظيره الإيراني إسكندر مؤمني على هامش اجتماع وزراء الداخلية والأمن العام للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، الذي عُقد يومي 4 و5 يونيو في كازاخستان.

ولم تتم الإشارة ما إذا كان نقوي يحمل رسالة تتعلق بالمفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة.

وفي 28 شباط/ فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران، التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.

وتوصل الجانبان إلى هدنة مؤقتة في 8 نيسان/ أبريل الماضي بوساطة باكستانية، لكن المفاوضات تعثرت في 11 من الشهر نفسه، وبعدها بيومين فرضت واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الواقعة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.