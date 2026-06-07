زيلينسكي يتهم روسيا بتعمّد استهداف محطة "تشيرنوبل" النووية

أصابت طائرة مسيّرة روسيّة مبنى تابعا لمحطة "تشيرنوبل" النووية مسبّبة تدميرا جزئيا في المبنى، واتهم زيلينسكي روسيا بأنها تعمّدت استهداف المحطة، فيما أكدت شركة الطاقة الحكومية أن مستويات الإشعاع بقيت ضمن الحدود المسموح بها.

اتهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، موسكو باستهداف المنطقة المحظورة المحيطة بمحطة "تشيرنوبل" النووية المتوقفة عن العمل عمدا، اليوم الأحد، وذلك بعد أن أصابت طائرة مسيّرة مبنى في منشأة التخزين المركزية للوقود النووي.

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ووصف زيلينسكي الحادث الذي وقع ليلا بأنه: "هجوم روسي خطير للغاية". وكتب على منصة "تليغرام" أن وزارتي الخارجية والطاقة الأوكرانيتين، وجهات أخرى معنية، تقوم حاليا بإبلاغ شركاء كييف بالحادث.

وقال زيلينسكي: "لقد استهدفت روسيا هذه المنشأة النووية تحديدا عن عمد"، مضيفا أنه رغم أن مستويات الإشعاع لم تتعد الحدود المسموح بها، فإن الهجوم يعدّ "تجاوزا لجرأة روسيا العالية بالفعل".

ونشرت شركة الطاقة الحكومية "إنيرجواتوم" على منصة "تليغرام"، أن مبنى استقبال الحاويات قد دُمّر جزئيا في الهجوم الذي وقع ليلا، موضحة أن المبنى المستهدف لم يحوِ أي وقود نووي مستهلك، وأشارت الشركة إلى أن مستويات الإشعاع تعتبر ضمن الحدود المسموح بها، وأفادت باندلاع حريق في منطقة تقدر مساحتها بـ40 مترا مربعا، وبأن الحريق أُخمد لاحقا.