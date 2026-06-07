زيلينسكي يلتقي قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا لمحادثات دفاعية في لندن

اتجه زيلينسكي إلى لندن لمباحثات دفاعية مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا؛ لتعزيز الدعم العسكري وتطوير منظومات الحماية الجوية، فيما تتواصل الهجمات الروسية على مناطق أوكرانية عدة، وتستمر مساعي أوكرانيا لحشد مزيد من المساندة الغربية.

صورة من لقاء زيلينسكي مع ستارمر وماكرون وميرتس في لندن، الأحد (Getty Images)

وصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى بريطانيا يوم الأحد لإجراء محادثات دفاعية مع قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بعد مقتل 5 أشخاص على الأقل بسبب هجمات روسية.

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واستقبل رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الرئيس الأوكراني في مقر رئاسة الحكومة في لندن، حيث من المقرر أن يلتقي أيضا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني، فريدريش ميرتس، اللذين وصلا في وقت سابق لإجراء المحادثات.

وجاء في منشور لزيلنيسكي على منصة "إكس" قبيل المحادثات، "إن التركيز الأساسي ينصب على دفاعاتنا في الحرب، وتعزيز التعاون من أجل أمن أوروبا بأسرها في مجال الدفاع الجوي، ورؤيتنا المشتركة لآفاق الدبلوماسية".

وشدّد على "وجوب أن تكون أوروبا جزءا من المفاوضات وأن تكون قوية"، وأضاف الرئيس الأوكراني أنه سيلتقي الملك تشارلز الثالث، يوم الإثنين.

وتأتي هذه الزيارة في ظل مطالبة كييف حلفاءها الغربيين بمزيد من شحنات الذخيرة لدفاعاتها الجوية، مع تعرّض أوكرانيا لضربات روسية يومية، فيما يسعى زيلينسكي إلى إيجاد سبل تمكّن الحلفاء من زيادة الضغط على روسيا من أجل إنهاء القتال.

وذلك بعدما قُتل 5 أشخاص على الأقل جراء هجمات روسية استهدفت جنوب شرقي أوكرانيا ووسطها، في حين أدت ضربة إلى "تدمير جزئي" لمبنى في موقع التخزين المركزي للوقود النووي المستهلك، في منطقة "تشيرنوبيل" المحظورة، وفق ما أفادت شركة "إنيرغواتوم" الحكومية المشغلة للمحطة النووية الأوكرانية.

ويأتي اجتماع زيلينسكي مع قادة الدول الأوروبية الثلاث، بعد أيام على اقتراح الرئيس الأوكراني عقد اجتماع ثنائي مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لكن الأخير اعتبر أن ذلك لن يكون مجديا قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.