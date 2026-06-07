موجز أنباء العالم الأحد

تصعيد إسرائيلي على لبنان.. حذر أميركي من تجسس إسرائيل على مسؤولين أميركيين.. ازدياد التوتر بين الصين وتايوان.. قتيل ومصابون في "عملية" داخل إسرائيل.. استمرار الأزمة بين واشنطن وطهران...

صعّدت إسرائيل من استهدافها للبنان بقصف ضاحية بيروت الجنوبية، وشنّت غارات على مناطق متفرّقة في لبنان، وفي الجبهة الإيرانية الأميركية أعلنت واشنطن إسقاط مسيّرتين تابعتين لإيران، وأدت "عملية" داخل إسرائيل إلى مقتل إسرائيلي وإصابة 5 آخرين، وأنباء مهمة أخرى من مختلف أنحاء العالم تجدونها أدناه.

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إسرائيل

شنّ الجيش الإسرائيلي غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما أعلن مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، مشيرا الى أن الضربة أتت ردا على إطلاق حزب الله مقذوفات نحو شمالي إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اعتراض مقذوفين جرى إطلاقهما من لبنان باتجاه شمالي إسرائيل، مع مواصلته شنّ غارات على مناطق واسعة، وإصداره إنذارا جديدا لإخلاء صور.

وفي المقابل، لم يعلن حزب الله عن أي هجمات على شمالي اسرائيل، لكنه أكد استهداف قوات إسرائيلية موجودة في جنوبي لبنان.

وبموازاة ذلك، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للإعلام، بشن إسرائيل غارات على قرى وبلدات عدة في جنوب لبنان.

الولايات المتحدة الأميركية

أعلن الجيش الأميركي إسقاط مسيّرتين إيرانيتين قال إنهما كانتا تهددان حركة الملاحة في مضيق هرمز، فيما لا تلوح في الأفق بوادر أي حل مع دخول الحرب على إيران يومها المئة.

إسرائيل

قُتل شخص وأصيب خمسة آخرون في إطلاق نار في مواقع عدة وسط إسرائيل، وفق ما أفادت فرق الإسعاف والجيش والشرطة، التي قالت إنها قتلت منفذا هو عربي يحمل الجنسية الإسرائيلية.

الإمارات

أعلنت النيابة العامة في دبي الإفراج بكفالة عن زينب جوادلي، طليقة الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد، أحد أفراد أسرة آل مكتوم الحاكمة في الإمارة، بعد توقيفها على خلفية نزاع حول حضانة بناتهما الثلاث.

الأردن

أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن حكما بالإعدام شنقا بحق مواطن، بعدما قتل عناصر من إدارة مكافحة المخدرات شرقي عمان في وقت سابق من هذا العام.

وقالت المحكمة في بيان إنها دانت "المتهم بالتهم المسندة إليه وعددها خمس جنايات، من بينها جناية الاعتداء الجسدي على المكلفين بتنفيذ أحكام قانون المخدرات نتج عنها وفاة، والحكم عليه بالنتيجة بالعقوبة الأشد وهي الإعدام".

مصر

أعلنت السلطات القضائية المصرية توقيف صبري نخنوخ، رجل الأعمال الذي كان من أصحاب النفوذ الموالين للرئيس السابق حسني مبارك، وأودع السجن بعد سقوط حكمه في 2012، قبل أن يُفرج عنه بعفو بعد بسنوات.

اليونان

أوقفت الشرطة اليونانية فلسطينيا للاشتباه في تخطيطه "لأعمال إرهابية" لحساب حركة حماس، وفق ما أفادت الشرطة في وقت متأخر من مساء السبت.

تايوان

أعلن خفر السواحل التايواني أنهم أرسلوا سفنا "للردّ بالشكل المناسب" على عملية صينية في المياه الواقعة شرق البلاد، معتبرين أنها "تنتهك القانون الدولي".

ويأتي هذا الإعلان بعد أن ذكرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية، السبت، أن "عملية إنفاذ القانون" جاءت ردا على محادثات بين اليابان والفيليبين لترسيم الحدود في المياه المتنازع عليها.

أوكرانيا

قُتل شخصان جراء هجمات روسية استهدفت جنوب شرقي أوكرانيا ووسطها، قبل ساعات من اجتماع مقرر بين قادة أوكرانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، وفق ما أعلنت فرق الإنقاذ والسلطات.

إسبانيا

احتشد أكثر من 1,2 مليون شخص في شوارع مدريد لحضور قداس البابا لاوون الرابع عشر، الذي دعا فيه إلى تجديد الإيمان الكاثوليكي في إسبانيا.

الولايات المتحدة الأميركية

رفعت وزارة الحرب الأميركية مستوى التهديد في مجال مكافحة التجسس الإسرائيلي إلى أعلى مستوى، وفق ما نقلت وسائل إعلام أميركية، أمس السبت.

أرمينيا

بدأ الأرمن التصويت في انتخابات برلمانية هي بمثابة اختبار للدعم الشعبي لسياسة رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، القاضية بالتقرب من الغرب في تغيير لوجهة البلاد يثير استياء روسيا.

بيرو

ينتخب مواطنو دولة بيرو رئيسا للبلاد، هو التاسع في عشر سنوات، في ظل منافسة حامية بين المحافظة كيكو فوجيموري والمرشح اليساري روبرتو سانشيز، وسط انقسام سياسي ومخاوف مرتبطة بارتفاع معدلات الجريمة في البلاد.

المكسيك

وصل المنتخب الإيراني لكرة القدم إلى المكسيك لإقامة معسكره التدريبي في تيخوانا، استعدادا لنهائيات كأس العالم على وقع الحرب الدائرة مع الولايات المتحدة، التي من جهتها ترفض السماح لبعض أعضاء الجهاز الفني بدخول أراضيها.

نيجيريا

أفرجت جماعة "بوكو حرام" عن أكثر من 400 شخص خطفتهم قبل أشهر من إحدى قرى ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا، بحسب ما أفاد عضو في البرلمان ومسؤول محلي.