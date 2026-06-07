وزير داخلية باكستان في إيران لإجراء محادثات

تكثّف باكستان تحركاتها الدبلوماسية بين طهران وواشنطن عبر زيارة وزير داخليتها إلى إيران وإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين هناك، في مسعى لدعم جهود التهدئة الإقليمية وتقريب المواقف بين الجانبين. وتأتي هذه التحركات ضمن مبادرة تحظى بدعم عدد من الدول الإقليمية

وزير داخلية باكستان، محسن نقوي، في لقائه مع وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، اليوم الأحد (Getty Images)

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، التقى نظيره الإيراني، إسكندر مؤمني، مساء السبت، وأجرى محادثات صباح اليوم، الأحد، مع وزير الخارجية عباس عراقجي ضمن جهود الوساطة لتقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

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وسافر نقوي أمس السبت إلى طهران في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة لإسلام آباد، لتعزيز الحوار بين إيران والولايات المتحدة وسط هجمات جديدة.

وأفادت مصادر أمنية ودبلوماسية باكستانية لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، يوم السبت، بأنه تم التخطيط لعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين حكوميين إيرانيين بهدف تعزيز الحوار بين إيران والولايات المتحدة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الحكومية بعد وصول نقوي إلى طهران في وقت متأخر من يوم السبت، أنه تم تحديد موعد لعقد اجتماعات مع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إسنا"، بأنه من المتوقع أيضا أن يسلم وزير الداخلية الباكستاني رسالة من قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، خلال رحلته.

وقالت السلطات الباكستانية إن إسلام آباد، بدعم من دول إقليمية تشمل قطر وتركيا ومصر، تعمل على المساعدة في تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران، وتشجيع الجهود الرامية إلى خفض حدة التوترات وضمان إعادة فتح مضيق هرمز.

ويُنظر إلى نقوي على أنه مقرب من قائد الجيش عاصم منير، الذي زار إيران هو الآخر في إطار جهود إسلام أباد للتوسط بين واشنطن وطهران.

وبحسب الأنباء، فإن وزير داخلية باكستان يتنقل بين طهران وإسلام أباد منذ الجولة الأولى من المحادثات المباشرة، بين إيران والولايات المتحدة.

وتأتي هذه الزيارة عقب اجتماعات نقوي مع نظيره الإيراني إسكندر مؤمني، على هامش اجتماع وزراء داخلية منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان يومي الخميس والجمعة.

وقالت وزارة الداخلية الباكستانية في بيان عقب الاجتماع "أكد وزيرا الداخلية على الحاجة لمواصلة الجهود الدبلوماسية بثبات من أجل سلام مستدام في المنطقة".