إسرائيل تشن غارات على إيران وتعترض صاروخا من اليمن

شهدت المنطقة تصعيدا عسكريا جديدا مع تنفيذ إسرائيل ضربات استهدفت مواقع داخل إيران، تزامنا مع حالة استنفار أمني في الجانبين. وتؤشر هذه التطورات إلى اتساع دائرة المواجهة الإقليمية واستمرار الضغوط على المسارات الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد.

شن الجيش الإسرائيلي، فجر الإثنين، سلسلة غارات استهدفت مواقع عسكرية في غرب ووسط إيران، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات في عدد من المدن الإيرانية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي لاحقا اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

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وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع انفجارين قويين على الأقل في العاصمة طهران، في حين تحدث التلفزيون الرسمي عن انفجارات في طهران وتبريز وأصفهان.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو استهدف مواقع عسكرية تابعة للنظام الإيراني، بينما ذكرت تقارير إسرائيلية أن الهجمات طالت منشآت عسكرية ومواقع مرتبطةبمنصات إطلاق الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الباليستية.

كما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن البحرية الإسرائيلية شاركت في العملية، وأن الغارات نفذت من خارج المجال الجوي الإيراني، واستهدفت أكثر من عشرة مواقع عسكرية.

وفي المقابل، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن الحرس الثوري قوله إن إسرائيل هاجمت أهدافا داخل الأراضي الإيرانية باستخدام صواريخ باليستية، بينما أكد مسؤول محلي في محافظة أصفهان تعرض مدينة نجف آباد لهجوم دون تسجيل خسائر بشرية.

وعقب الضربات، أعلنت السلطات الإيرانية إغلاق المجال الجوي لمطار الإمام الخميني الدولي في طهران، في حين أعادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية فرض قيود الطوارئ، بما في ذلك إغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية، ودعوة السكان إلى البقاء بالقرب من الملاجئ وتجنب التجمعات.

وفي تطور متزامن، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، مؤكدا أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من اعتراضه بعد تفعيل صافرات الإنذار في عدد من المناطق.