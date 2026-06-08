الحرس الثوري: استهدفنا قاعدتي "نفاطيم" و"تل نوف" الجويتين في إسرائيل

أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتي "نفاطيم" و"تل نوف" الجويتين في إسرائيل، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على "أهداف عسكرية" في غرب ووسط إيران.

من مكان سقوط صاروخ إيراني في منطقة أريحا، صباح اليوم (Gettyimages)

قال الحرس الثوري الإيراني اليوم، الإثنين، إنه استهدف قاعدتَي "نفاطيم" و"تل نوف" العسكريتين في إسرائيل، في ظل تبادل واستئناف الهجمات منذ الإعلان عن وقف لإطلاق النار قبل شهرين.

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وجاء في بيان للحرس الثوري "نُفذت العملية ردا على الهجوم الصاروخي" الإسرائيلي "ضد مواقع رادار في ثلاثة أماكن مختلفة داخل إيران".

وأضاف البيان، أن الهجوم استهدف قاعدتي "نفاطيم" في جنوب إسرائيل و"تل نوف" في وسط البلاد، وهما من أبرز القواعد العسكرية الإسرائيلية.

ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم أنه نفذ غارات جوية على "أهداف عسكرية" في غرب إيران ووسطها، وجاء في بيان مقتضب له أنه "شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات على أهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غرب إيران ووسطها".

وأعلن بعد ذلك أيضا، أن سلاح الجو وبتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية، هاجم مكونات داخل المجمع البتروكيميائي في ماهشهر جنوب غرب إيران.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن إسرائيل استهدفت مصنعا للبتروكيماويات في مدينة بندر ماهشهر في جنوب غربي البلاد.

وقالت وسائل إعلام محلية عبر "تلغرام"، إن إسرائيل نفذت "هجوما جويا على شركة كارون للبتروكيماويات في ماهشهر".