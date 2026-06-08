"عدم يقين وارتباك": تبادل الضربات مع إسرائيل يثير مخاوف الإيرانيين من استئناف الحرب

سادت حالة قلق وارتباك بين سكان طهران إثر تجدد الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، مما أثار مخاوف من انهيار التهدئة واستئناف الحرب الشاملة، وسط تدهور معنوي واقتصادي أبداه مواطنون إيرانيون، بعد مئة يوم على بدء النزاع.

سادت حالة من القلق بين سكان طهران ومدن إيرانية أخرى، الإثنين، إثر استيقاظهم على تبادل ضربات بين طهران وإسرائيل، هو الأول منذ وقف إطلاق النار قبل شهرين، ما أثار مخاوف من تجدد الحرب الشاملة.

وأطلقت إيران صواريخ نحو إسرائيل ليل الأحد، في خطوة قالت إنها رد على ضرب تل أبيب الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما ردّت إسرائيل بضربات على أهداف عدة في إيران، ردت عليها الأخيرة بإطلاقات صاروخية جديدة.

وقبل إعلان الطرفين وقف الهجمات في المرحلة الراهنة، وتشديد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على ضرورة وقف إطلاق النار "فورا"، أعاد تبادل الضربات الى أذهان الإيرانيين، المخاوف من استئناف الحرب الواسعة النطاق، التي بدأتها واشنطن وإسرائيل على بلادهم في شباط/ فبراير.

وقالت مريم وهي محاسبة تبلغ من العمر 41 عاما: "لا نعلم إن كانت ستندلع حرب، أو إذا كان اتفاق السلام سيصمد".

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وتحدثت في ساحة ولي عصر بوسط طهران عن إحساس بـ"عدم اليقين والارتباك"، بعد الضربات الإسرائيلية على إيران.

وقالت "لا شيء واضحا. الناس في حيرة من أمرهم وغاضبون. في نهاية المطاف... هل نحن في حالة حرب أم سلم؟".

وكان تبادل الضربات أخطر تهديد لوقف إطلاق النار في الحرب، والذي دخل حيز التنفيذ في الثامن من نيسان/ أبريل، وسط جهود دبلوماسية متعثرة لإنهاء النزاع.

وأثار احتمال تجدد القتال شعورا بالإحباط الشديد لدى الإيرانيين.

وقالت مهتاب، وهي مصففة شعر تبلغ من العمر 62 عاما: "اليوم، كانت هناك أصوات كثيرة في طهران، خصوصا في الجنوب".

وأضافت "ظل جسدي يرتجف لساعة كاملة. إذا استمر الوضع على هذا النحو، فسوف نغادر طهران مجددا".

"لم يعد لدي أمل"

وقالت الفنانة مريم (36 عاما) في طهران، إنها "غير قادرة على النوم".

وتابعت بحسرة "كل شيء يتجه نحو الدمار والخراب. أدعو الله أن ينجينا".

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وبدت حركة المرور هادئة على غير عادتها في طهران، صباح الإثنين، يعدما لزم البعض منازلهم.

إلا أن آخرين مضوا في يومياتهم المعتادة، إذ امتلأت المقاهي بالزبائن تحت أشعة الشمس، فيما اصطفت الدراجات النارية في المحطات للتزود بالوقود.

ورغم مظاهر الحياة الطبيعية، لا يخفي كثير من الإيرانيين أنهم منهكون جراء التطورات الأخيرة، بعدما تعرضت بلادهم لحربين منذ حزيران/ يونيو 2025، واحتجاجات واسعة النطاق، قُتل خلالها الآلاف في مطلع العام الجاري.

ويضاف ذلك الى الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها الإيرانيون منذ أعوام.

وقال فرهاد، وهو طاه يبلغ من العمر 35 عاما، "هناك شلل في الاقتصاد، والمجتمع يعاني من صدمة نفسية، والمعنويات في الحضيض".

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وأضاف "لا أحد يعلم ما يخبئه لنا الغد".

وأشار أمير وهو تقني في المعلوماتية يبلغ من العمر 24 عاما، إلى أنه "في البداية، كنا نخشى الحرب، لكننا نحن الإيرانيين معروفون بمرونتنا، وتأقلمنا بالفعل".

ولا يخفي أفراد من الجيل الشاب الذين يشكلون الغالبية في إيران، مدى تأثرهم بالحرب التي أتمت الأحد، يومها المئة.

وقالت مهسا، وهي مهندسة كيميائية من أصفهان تبلغ 31 عاما: "تغيّرتُ تماما خلال هذه المئة يوم. لم يبقَ مني سوى اسمي".

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وأضافت "لم يعد لديّ أمل في أي شيء، لا سياسيا ولا اقتصاديا، ولا حتى في المساعدة الدولية".