ترامب: إسرائيل وإيران تسعيان إلى وقف فوري لإطلاق النار

قال ترامب إن إيران وإسرائيل تسعيان إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشيرا إلى استمرار الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية إلى حين التوصل لصفقة نهائية.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، إن إسرائيل وإيران تريدان "وقفا فوريا لإطلاق النار"، محذرا من أن المفاوضات قد يعرقلها "الجهل أو الحماقة"، عقب تبادل هجمات بين الطرفين للمرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار.

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وكتب في منشور على شبكته الاجتماعية "تروث سوشال": "يسعى الطرفان، إسرائيل وإيران، إلى وقف فوري لإطلاق النار".

وأضاف ترامب، أن "المفاوضات النهائية بشأن السلام جارية، ما لم تتم عرقلتها بسبب الجهل أو الحماقة".

وشدد على أن الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية "سيبقى نافذا ومطبقا بشكل كامل، إلى حين التوصل إلى صفقة نهائية".

يتبع...