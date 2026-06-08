معهد ستوكهولم الدولي: الترسانات النووية تتزايد حول العالم

ذكر تقرير صدر عن المعهد أن الدول المالكة للأسلحة النووية طوّرت ترساناتها النووية وأجرت تحديثات لها، وأشار إلى توجه عام نحو تعزيز القدرات النووية، وبحسب خبير في المعهد، فإن الدول النووية تستعرض قواها النووية بدلا من الالتزام بنزع السلاح

وقفة احتجاجية يطالب المشاركون فيها بنزع الأسلحة النووية، من أمام مبنى الأمم المتحدة بلندن (Getty Images)

ذكر تقرير صادر عن "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" اليوم، الإثنين، أن الدول التسع التي تملك أسلحة نووية أجرت تحديثات لترساناتها النووية وطوّرتها، وسط تصاعد التوترات العالمية.

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وخلص التقرير الصادر عن معهد الأبحاث المرموق والمختص بشؤون التسلح، إلى وجود اتجاه عام نحو تعزيز القدرات النووية في جميع الدول التسع.

وقال الباحث في المعهد، هانز كريستنسن، في بيان "تتزايد الأدلة على أن الدول المالكة للأسلحة النووية تهمش، بل وتتخلى عن التزاماتها المتعلقة بنزع السلاح، وبدلا من ذلك تستعرض قوتها النووية".

وأضاف كريستنسن، أن "لجوء الدول إلى الحلول النووية يخلق مخاطر جديدة ويغذي ديناميكيات سباق التسلح".

وأشار تقرير المعهد إلى أنه من المرجح أن ينعكس هذا الاتجاه في السنوات المقبلة، مع تباطؤ وتيرة نزع السلاح وزيادة نشر أسلحة نووية جديدة.

وبحسب تقديرات الباحثين، بلغ عدد الرؤوس النووية التي تمتلكها القوى النووية التسع، وهي الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل، 12187 رأسا نوويا حتى كانون الثاني/ يناير 2026.