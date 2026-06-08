موجز أنباء العالم الإثنين

أعلنت القوات المسلحة الإيرانية وقف ضرباتها لإسرائيل متوعدة برد أشد، تزامنا مع تأكيد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وجود مفاوضات جارية لوقف إطلاق النار، فيما شدد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان على مواصلة المحادثات من دون ترك ساحة المعركة.

أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الإثنين، وقف ضرباتها على إسرائيل، متوعدة بإجراءات "أشد" في حال "تواصل العدوان والأعمال العدائية، بما في ذلك في جنوب لبنان".

جاء ذلك بعدما قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن إسرائيل وإيران تريدان "وقفا فوريا لإطلاق النار"، مؤكدا أن المفاوضات لوقف الحرب "جارية"، ما لم يعرقلها "الجهل أو الحماقة"، عقب تتجدّد المواجهة بين الطرفين للمرّة الأولى، منذ إعلان الهدنة قبل شهرين.

من جانبه، أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن بلاده لا تزال منخرطة في المفاوضات لإنهاء الحرب، لكنها لن تترك ساحة المعركة.

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، أكد في وقت سابق أن المباحثات مع الولايات المتحدة تتواصل عبر الوسيط الباكستاني، رغم التصعيد.

وهاجمت إسرائيل فجرا إيران، بعدما أعلنت طهران إطلاق صواريخ صوبها، ردّا على قصفها الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال الحرس الثوري الإيراني، إنه استهدف قاعدتي "نيفاتيم" و"تل نوف" العسكريتين الإسرائيليتين، فيما أفاد مسؤول عسكري إسرائيلي إن إيران أطلقت نحو 30 صاروخا على إسرائيل، منذ مساء الأحد.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي ضرب أهداف عسكرية شملت منظومات دفاع إستراتيجية تابعة للقوات الإيرانية، إلى جانب مجمع للبتروكيميائيات في جنوب غرب البلاد.

وردّ الحرس الثوري معلنا استهداف مجمع بتروكيميائي في حيفا.

كما أعلن الحوثيون في اليمن، تنفيذ هجوم صاروخي على إسرائيل، وفرض حظر على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر.

وحمّلت طهران واشنطن مسؤولية استئناف الأعمال العدائية، قائلة إن ذلك سيؤثّر على المفاوضات.

وأعاد العراق فتح مجاله الجوي، بعد إغلاقه 72 ساعة مع بدء الضربات الإيرانية الإسرائيلية المتبادلة.

وعلى الجبهة اللبنانية، اعترض الجيش الإسرائيلي ثلاثة مقذوفات أطلقت من لبنان، وأكد بيان عسكري أنها كانت تستهدف قوات إسرائيلية في جنوب لبنان.

وتعرّض موقع أثري مدرج في قائمة التراث العالمي في مدينة صور الجنوبية لأضرار نتيجة قصف اسرائيلي، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الثقافة اللبنانية.

عقوبات أوروبية على الحرس الثوري

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الحرس الثوري على خلفية إغلاق مضيق هرمز، منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في شباط/ فبراير.

محادثات في القاهرة

تجري في القاهرة محادثات بين وسطاء وممثلين عن فصائل فلسطينية بينها حركة حماس، بهدف محاولة إعطاء دفع لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما أفاد مصدر فلسطيني مطّلع، وذلك في وقت يشهد القطاع قصفا إسرائيليا متواصلا على رغم هدنة معلنة منذ العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر.

أرمينيا

حقق حزب رئيس الحكومة الأرمينية، نيكول باشينيان، فوزا في الانتخابات التشريعية، حسبما أظهرت نتائج أولية، ما يعزّز توجّه يريفان نحو الغرب، بعد تهديدات أطلقتها روسيا واتهامات بتدخُّلها في العملية الانتخابية.

الصين وكوريا الشمالية

بدأ الرئيس الصيني، شي جينبينغ، الإثنين، زيارة إلى كوريا الشمالية، هي الأولى من نوعها منذ العام 2019، حيث أكد خلال لقائه الزعيم كيم جونغ أون استعداده للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستويات جديدة.

زلزال في الفليبين

ضرب زلزال بقوة 7,8 درجات الساحل الجنوبي للفيليبين، ما أسفر عن مقتل 31 شخصا على الأقل وانهيار مبانٍ وفق السلطات المحلية، وإطلاق تحذيرات من موجات مدّ بحريّ (تسونامي) في أنحاء المنطقة.