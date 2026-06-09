سقوط مروحية "أباتشي" أميركية قرب مضيق هرمز

لم تعرف أسباب السقوط بعد، بينما تتواصل التحقيقات لتحديد ملابساته، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات عسكرية متواصلة ووجودا أميركيا مكثفا في محيط الممر المائي الاستراتيجي.

كشفت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مصدرين مطلعين، أن مروحية هجومية من طراز "أباتشي" تابعة للجيش الأميركي سقطت بالقرب من مضيق هرمز يوم الإثنين، في حادث لا تزال ملابساته قيد التحقيق.

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وبحسب المصدرين، تمكنت فرق الإنقاذ من إجلاء طاقم المروحية المكون من طيارين بسلام، دون تسجيل إصابات خطيرة.

وأوضح أحد المصدرين، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن أسباب الحادث لم تتضح بعد، إذ لا يزال من غير المعروف ما إذا كان ناجما عن نيران إيرانية أم عن عطل فني أو سبب آخر، في انتظار نتائج التحقيقات الجارية.

ويأتي الحادث في ظل أجواء متوترة تشهدها المنطقة، بعدما تبادلت إسرائيل وإيران ضربات عسكرية جديدة يوم الإثنين، قبل الإعلان مجددا عن هدنة بين الجانبين، في أحدث تطور للمواجهة المستمرة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم في أبريل الماضي.

وفي أول تعليق رسمي، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن طياري المروحية بخير، بينما امتنعت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) عن الإدلاء بأي تفاصيل إضافية بشأن الحادث حتى الآن.

وتعد مروحية "أباتشي AH-64" من أبرز المروحيات الهجومية في الترسانة العسكرية الأميركية، إذ تتميز بقدرات قتالية متقدمة تتيح لها تنفيذ عمليات هجومية في مختلف الظروف والبيئات القتالية، سواء ضد الدبابات أو الأفراد أو الأهداف العسكرية الثابتة والمتحركة.

وتحمل المروحية منظومة تسليح متطورة تشمل مدفعا أوتوماتيكيا من طراز M230E1 عيار 30 ملم، وصواريخ موجهة من نوع "هيلفاير"، إضافة إلى صواريخ جوية متعددة المهام، ما يمنحها قدرة عالية على تنفيذ ضربات دقيقة وفعالة ضد أهداف متنوعة.

ويأتي تشغيل هذه المروحيات في إطار الانتشار العسكري الأميركي المكثف في منطقة الخليج، حيث تعتمد عليها القوات الأميركية إلى جانب الطائرات المسيرة من طراز "إم كيو 9 ريبر" وطائرات هجومية من طراز "إف-إيه 18" و"إف-35″، في تنفيذ مهام المراقبة والدعم والعمليات العسكرية المرتبطة بالتطورات الأمنية المتسارعة في محيط مضيق هرمز.