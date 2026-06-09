فانس: إيران تبدي جدية بالمفاوضات ومصالحنا لا تتطابق تماما مع إسرائيل

أكد أن واشنطن تركز على ضمان تنفيذ أي تفاهم يتم التوصل إليه والتحقق من التزام طهران به، في ظل استمرار الخلافات حول العقوبات والأموال الإيرانية المجمدة.

أقر نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، بوجود تباينات في بعض الملفات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، رغم ما يجمع البلدين من مصالح مشتركة واسعة.

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وأشار إلى أن واشنطن تنظر إلى التطورات الأخيرة في المنطقة من منظور مصالحها الاستراتيجية، مع استمرار التنسيق الوثيق مع تل أبيب.

وفي ما يتعلق بالملف الإيراني، قال فانس إن طهران لا ترغب في استمرار الحرب لأنها لا تخدم مصالحها، لافتا إلى أنها تطرح مقترحات وصفها بالجدية خلال المفاوضات الجارية.

وأضاف أن التوصل إلى اتفاق قابل للتنفيذ والتحقق منه سيشكل إنجازا مهما للولايات المتحدة، مؤكدا أن بلاده ستواصل مراقبة التزام إيران بأي تعهدات يتم الاتفاق عليها على المدى الطويل.

ورأى نائب الرئيس الأميركي أن التطورات التي شهدتها الأشهر الماضية وفرت فرصة للوصول إلى تسوية مستدامة بشأن البرنامج النووي الإيراني، معتبرا أن أحد أبرز أوجه القصور في الاتفاق النووي السابق تمثل في غياب آليات تفتيش كافية لضمان عدم تطوير سلاح نووي.

كما شدد على أن قيمة أي اتفاق لا تكمن في بنوده المكتوبة فحسب، بل في القدرة على التحقق من تطبيقه عمليا.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتحدث فيه تقارير أميركية وإسرائيلية عن تباعد متزايد في بعض المصالح بين واشنطن وتل أبيب، خاصة بعد تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، من أن أي تصعيد قد يضع إسرائيل في مواجهة منفردة مع إيران.

في المقابل، لا تزال ملفات الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات تمثل أبرز العقبات أمام التوصل إلى اتفاق، إذ تؤكد طهران أن أي تفاهم لن يكون ممكناً من دون الإفراج عن تلك الأموال ورفع العقوبات المفروضة عليها، مع اعتراضها على تعديلات أميركية أدخلت على مسودة مذكرة التفاهم المطروحة للتفاوض.