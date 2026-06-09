موجز أنباء العالم الثلاثاء: توترات إقليمية وعقوبات ضد الاستيطان ومحادثات باكستانية لبنانية

شهدت الساحة الدولية تصعيدا لافتا في لبنان مع غارات إسرائيلية على مدينة صور، بالتزامن مع حديث أميركي عن اقتراب التوصل إلى اتفاق مع إيران، وتحركات دولية متزايدة بشأن الاستيطان الإسرائيلي.

استشهد ثمانية أشخاص على الأقلّ، الثلاثاء، في غارة إسرائيلية على صور، بحسب وزارة الصحة، سبقت إنذارا إسرائيليا بإخلاء المدينة بشكل كامل، مع استمرار الهجمات كذلك على مناطق واسعة في جنوب لبنان.

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وبدأ سكان صور بالخروج من المدينة بأعداد كبيرة، بحسب صحافيين، بعد إنذار الجيش الإسرائيلي تمهيدا لشنّ غارات.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد وجه "إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة صور بما فيها الحارة المسيحية والمخيمات (الفلسطينية) والأحياء المحيطة بها"، بوجوب الانتقال إلى شمال نهر الزهراني الواقع على مسافة 40 كلم من الحدود.

ودعا حزب الله الدولة اللبنانية إلى "تصحيح" علاقتها مع إيران و"الاستفادة من دعمها"، معتبرا أن رد طهران على قصف إسرائيل لضاحية بيروت الجنوبية كان "رسالة التزام" إيرانية تجاه لبنان.

إيران/ أميركا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية من المحادثات في مسعى للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران، وذلك بعد أن أعلنت طهران وتل أبيب وقف الهجمات المتبادلة التي أثارت مخاوف من تجدّد الحرب على نطاق واسع.

وقال ترامب بعد حضوره مباراة في نهائي دوري كرة السلّة في نيويورك "نحن في المراحل الأخيرة من التوصل لاتفاق سيكون جيدا جدا".

وقال ترامب إن الطيارين اللذين تحدثت تقارير عن سقوط مروحيتهما من طراز أباتشي قرب مضيق هرمز، لم يصابا بأذى.

إلى ذلك، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي مقتل اثنين على الأقل من عناصر قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش في غارات إسرائيلية الإثنين.

باكستان/ لبنان

التقى قائد الجيش الباكستاني عاصم منير نظيره اللبناني رودولف هيكل الذي بدأ السبت زيارة إلى باكستان، واتفقا على تعزيز التعاون العسكري بين بلديهما، في وقت لا يزال الاتفاق الأميركي الإيراني لوضع حدّ للحرب متعذّرا.

فرنسا

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو منع وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش الذي يروج لضم الضفة الغربية المحتلة ويدعو إلى إعادة استيطان غزة، من دخول الأراضي الفرنسية.

إيطاليا

نددت إيطاليا بتصريحات أطلقها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير اعتُبرت مسيئة بحقها، عقب قرار صادر عن النيابة العامة في روما بفتح تحقيق بشأنه على خلفية معاملة إسرائيل لنشطاء "أسطول الصمود" الداعم لغزة.

6 دول تتحرك ضد توسع الاستيطان

رفضت إسرائيل سلسلة العقوبات التي فرضتها ست دول ضد شخصيات وكيانات استيطانية في الضفة الغربية المحتلة لدورها في التوسع الاستيطاني وتصاعد الهجمات ضد الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، دعت حكومة المملكة المتحدة الشركات البريطانية إلى وقف كل أنشطتها في المستوطنات في الضفة، بحسب ما أعلنت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر الثلاثاء.

الحرب الروسية – الأوكرانية

قُتل خمسة أشخاص على الأقل وجُرح أكثر من أربعين آخرين في ضربات روسية استهدفت منطقتي خاركيف وزابوريجيا، في شمال شرق أوكرانيا وجنوبها، بحسب ما أفادت السلطات.

إلى ذلك، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر دخول على جميع الروس الذين شاركوا في الحرب الأوكرانية، ضمن حزمة جديدة من العقوبات على موسكو، بحسب ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

موريتانيا

أعلن خفر السواحل الموريتانيون إنقاذ أكثر من ألف مهاجر قبالة سواحل البلاد خلال عشرة أيام، في مؤشر إلى عودة النشاط على طريق الهجرة عبر المحيط الأطلسي.

باكستان

قتل ستة عناصر من القوات شبه العسكرية الباكستانية واختطف ثمانية آخرون في هجوم شنّته حركة "تحريك طالبان باكستان" على نقطة تفتيش في شمال غرب البلاد، وفق ما أفاد مسؤولون أمنيون.

الهند

أنجزت الهند رسميا حفر نفق للسيارات ذي أهمية إستراتيجية تحت جبال هملايا، سيصل منطقة كشمير المتنازع عليها بمنطقة لداخ المحاذية للصين.

أميركا/ الصين

أصدرت الولايات المتحدة قائمة محدثة بالشركات الصينية التي تعتقد أنها تساعد الجيش الصيني شملت موقع التجارة الإلكترونية علي بابا ومزود محرك البحث "بايدو" وشركة تصنيع السيارات الكهربائية "بي واي دي".

وتعليقا على ذلك، أكدت بكين أنها "تعارض بشدة" هذا الإجراء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان "لقد عارضت الصين باستمرار وبحزم قيام الولايات المتحدة بتوسيع مفهوم الأمن القومي... وقمعها غير المبرّر للشركات الصينية".

كينيا

أوقفت الشرطة الكينية عددا من المتظاهرين في مدينة نانيوكي، وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة رافضة لإنشاء مركز حجر صحي مخصص للأميركيين الوافدين من الكونغو الديمقراطية والمشتبه في إصابتهم بفيروس إيبولا.

النزاعات المسلحة عام 2025

سجّل العام 2025 رقما قياسيا في عدد النزاعات المسلحة بين الدول هو الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية، وفق تقرير صادر عن معهد أبحاث السلام في أوسلو بعنوان "اتجاهات الصراع" خلص أيضا إلى ارتفاع الهجمات ضد المدنيين.

الفيليبين

في اليوم التالي للزلزال العنيف الذي ضرب جنوب الفيليبين وأودى بحياة ما لا يقل عن 41 شخصا، لا يزال آلاف السكان خارج منازلهم، فيما يُعالَج الجرحى في العراء تحت وطأة حرارة شديدة، ووسط تعثر جهود فرق الإنقاذ بسبب الهزات الارتدادية وانقطاع الطرق.

الإنفاق على النووي

زادت القوى النووية من إنفاقها على ترساناتها بمستوى قياسي بلغ نحو 119 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 19%، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر لعقود، وفق ما أظهر تقرير نُشر الثلاثاء.

فنزويلا

أقامت مجموعة من أقارب سجناء سياسيين في فنزويلا مخيما قرب السفارة الأميركية في كراكاس للمطالبة بالإفراج عنهم وطلب وساطة رئيس البعثة الدبلوماسية الأميركية جون باريت مع الحكومة المؤقتة للبلاد.

ترامب

تعرّض الرئيس الأميركي دونالد ترامب لصيحات استهجان من الجمهور في قاعة "ماديسون سكوير غاردن" في نيويورك، حيث حضر المباراة الثالثة من نهائي دوري كرة السلة (إن بي إيه).

كوبا

قال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل في مقابلة نُشرت الإثنين، إن الولايات المتحدة تدرس ثلاثة سيناريوهات ضد كوبا: إثارة انفجار اجتماعي عبر الضغط الاقتصادي، أو السيطرة على الاقتصاد، أو اللجوء إلى عدوان عسكري.

فرنسا

أبقت الشرطة الفرنسية المغني والممثل باتريك برويل قيد الاحتجاز لليوم الثاني على التوالي، وفق ما أعلنت النيابة العامة، مع تزايد الاتهامات بالاعتداء الجنسي في حقه.