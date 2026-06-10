الوكالة الذرية تطالب إيران بكشف مخزون اليورانيوم... طهران: خطوة سياسية ستعقّد المفاوضات

مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتبنى قرارا يطالب إيران بالكشف عن مخزونها من اليورانيوم المخصب والسماح للمفتشين بالوصول إلى منشآتها النووية، فيما رفضت طهران القرار واعتبرته "سياسيا واستفزازيا" محذرة من تداعياته على المفاوضات الجارية.

تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، قرارا يدعو إيران إلى تقديم معلومات كاملة بشأن مخزونها المتبقي من المواد النووية، والسماح للمفتشين الدوليين بالوصول إلى منشآتها النووية والتحقق من محتوياتها، في خطوة اعتبرتها طهران "سياسية" وتوعدت بالرد عليها.

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وجاء ذلك بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس"، استنادا إلى نص القرار الذي تقدمت به فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، وصادق عليه مجلس المحافظين خلال اجتماعه في فيينا، فيما أكد دبلوماسيون تفاصيل التصويت لوكالة "رويترز".

ويدعو القرار طهران إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقديم معلومات فورية بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب وتصميم منشآتها النووية، ومنح الوكالة "كل ما يلزم من صلاحيات" للتحقق من هذه المعطيات على الأرض.

وأكدت الدول الأربع التي تقدمت بمشروع القرار أن هذه الخطوات "أساسية وملحة" لضمان عدم تحويل المواد النووية عن الأغراض المعلنة لها.

وأُقر القرار بأغلبية 21 دولة من أصل 35 عضوا في مجلس المحافظين، فيما عارضته ثلاث دول وامتنعت عشر دول عن التصويت، بينما لم تكن دولة واحدة مؤهلة للتصويت، بحسب دبلوماسيين.

ويأتي القرار في وقت يلف الغموض مصير مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، والذي يتجاوز 400 كيلوغرام، بعدما تمكن مفتشو الوكالة الدولية من معاينته للمرة الأخيرة في 10 حزيران/ يونيو 2025.

كما يأتي في ظل استمرار تعليق التعاون الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ الضربات الإسرائيلية والأميركية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في حزيران/ يونيو 2025، وهو ما دفع الوكالة إلى التحذير، في تقرير صدر قبيل الاجتماع، من أن منع المفتشين من الوصول إلى المواقع النووية يثير "مخاوف تتعلق بالانتشار النووي".

وفي أعقاب اعتماد القرار، اعتبرت البعثة الإيرانية الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا أن القرار "سياسي ويفتقر إلى المهنية"، متهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتبني مقاربة منحازة تجاه الأنشطة النووية الإيرانية.

وقالت البعثة الإيرانية، في منشور عبر منصة "إكس"، إن من "السخيف" أن تتقدم الولايات المتحدة، التي وصفتها بأنها "دولة معتدية"، بهذا القرار "الاستفزازي وغير المبرر"، مؤكدة أن طهران "ستدافع عن حقوقها غير القابلة للتصرف"، بما في ذلك الرد على ما وصفته بـ"القرار المعيب".

كما أكدت أن الأنشطة النووية الإيرانية ذات طابع سلمي، معتبرة أن القرار يستند إلى اعتبارات سياسية لا فنية.

من جهته، وصف السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في فيينا، رضا نجفي، القرار بأنه "غير مجدٍ" و"ذو دوافع سياسية" و"معيب قانونيا"، محذرا من تداعياته على المحادثات الجارية بين طهران وواشنطن للتوصل إلى تفاهم ينهي الحرب في الشرق الأوسط.

وقال نجفي إن القرار "لن يساهم في تحسين الوضع، بل قد يأتي بنتائج عكسية"، معتبرا أنه يزيد تعقيد المشهد القائم في ظل الهدنة الهشة والمفاوضات غير المكتملة بين إيران والولايات المتحدة.

وأشار إلى أن طهران كانت قد حذرت مسبقا من عواقب ما وصفه بـ"الخطوة الخاطئة" من جانب واشنطن وحلفائها.

ويأتي القرار في ظل استمرار التوتر بين إيران والدول الغربية بشأن برنامجها النووي، وفي وقت تتواصل فيه المساعي الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تفاهمات جديدة بين طهران وواشنطن حول الملفات النووية والأمنية والإقليمية.

ولا يزال حجم الأضرار الفعلي الذي لحق بالمنشآت النووية الإيرانية جراء الضربات الإسرائيلية والأميركية غير معروف، فيما تعزو طهران رفضها السماح للمفتشين بالوصول إلى هذه المواقع إلى اعتبارات أمنية.

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، إلى جانب إسرائيل، إيران بالسعي إلى تطوير سلاح نووي، في حين تنفي طهران هذه الاتهامات وتؤكد أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية فقط.