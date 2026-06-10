تايوان تطلق صواريخ باتجاه الصين من راجمات متنقلة خلال تدريب

أجرت تايوان تدريبات بالذخيرة الحية لأول مرة بإطلاقها صواريخ قصيرة المدى باتجاه الصين، واستعرضت في التدريبات أساليب الدفاع أمام هجوم صيني مستقبلي.

من تدريبات تايوان بالذخيرة الحية، اليوم الأربعاء (Getty Images)

أطلق الجيش التايواني صواريخ باتجاه الصين من راجمات متنقلة بأسلوب " اضرب واهرب"، اليوم الأربعاء، في استعراض لكيفية محاولة صد هجوم صيني مستقبلي.

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ورغم اختبار نظام "هيمارس" الذي زودت به الولايات المتحدة تايوان، كانت هذه التدريبات بالذخيرة الحية أول مرة تطلق فيها تايوان صواريخها نحو مياه مضيق تايوان، الفاصل بين الجزيرة والبر الصيني الرئيس.

وقال الرقيب في جيش تايوان، وانغ مينغ هوي، "نظرا إلى التهديد الحالي من العدو (الصين)، سنواصل التدريب على (هيمارس) بعزيمة لا تلين لحماية تايوان".

وذكر الجيش أنه استخدم صواريخ تدريب منخفضة المدى، لا تحلق بعيدا للغاية عن الساحل قبل أن تسقط في المياه.

وترى الصين أن تايوان مقاطعة مارقة، وتشير إلى أنها يجب أن تخضع لسيطرتها في وقت ما في المستقبل. وترسل سفنا حربية وطائرات في أجواء الجزيرة وسمائها يوميا تقريبا، وأجرت تدريبات عسكرية كبرى في محيطها في السنوات القليلة الماضية.

ولا تعترف الولايات المتحدة بتايوان دولة، لكنها تعارض أي تغيير في الوضع بالقوة، وهي المورّد الرئيس للأسلحة لتايوان للدفاع عن نفسها.