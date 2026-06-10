ترامب "على وشك" الإيعاز بشن هجمات جديدة على محطات طاقة وجسور في إيران

وجه ترامب تهديدا جديدا لإيران حيث قال إنه على وشك الإيعاز بتنفيذ هجمات ضد محطات طاقة وجسور إيرانية، وأشار إلى أن طهران أخذت وقتا طويلا للغاية في إبرام اتفاق والآن عليها أن تدفع الثمن.

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم، الأربعاء، باستئناف الهجمات على إيران، وقال إنه "على وشك إصدار أوامر بهجمات جديدة على محطات طاقة وجسور إيرانية".

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وقال في تصريح صحافي لقناة "فوكس نيوز"، إن "طهران أخذت وقتا طويلا للغاية في إبرام اتفاق، وأنا على وشك إصدار أوامر بهجمات جديدة على محطات طاقة وجسور إيرانية".

كما كتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال": "لقد مات مستبد الشرق الأوسط! لقد تأخروا كثيرا في التفاوض على اتفاق كان سيصب في مصلحتهم، والآن عليهم دفع الثمن!".

واعتبر أن "الجيش الإيراني في حالة فوضى عارمة. معظمه، كالبحرية والقوات الجوية، ليعد له وجود... لقد هُزموا هزيمة نكراء".

وفي سياق متصل، قال مصدر مطلع لوكالة "رويترز"، إن مفاوضين قطريين سافروا إلى طهران صباح اليوم في محاولة لإبرام اتفاق نهائي بعد مشاورات مع أميركا.

وتتناقض تصريحات ترامب مع ما ذكره للصحافيين الثلاثاء، حين قال إن المفاوضات بشأن تسوية دائمة لإنهاء الحرب في "مراحلها الأخيرة"، ويمكن إنجازها في "يومين أو ثلاثة".

وفي وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أعلنت القوات الأميركية أنها شنت ضربات على إيران ردا على إسقاط مروحية أميركية الإثنين، مع ورود أنباء عن انفجارات على طول الساحل الجنوبي للجمهورية الإسلامية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) لاحقا أن القوات الجوية والبحرية الأميركية هاجمت مراكز قيادة وسيطرة ودفاع ومراقبة. وأعلنت إيران أنها ردت بمهاجمة قواعد أميركية في الأردن والبحرين والكويت الأربعاء.