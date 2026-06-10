جنوب أفريقيا: مقتل 12 شخصا وإصابة 9 في إطلاق نار شرق جوهانسبرغ

شهدت مدينة جوهانسبرغ حادث إطلاق نار دامٍ أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، فيما تواصل الشرطة عملياتها لتعقب المتورطين في الهجوم الذي وقع داخل أحد الأحياء شرق المدينة، وسط غموض يلف دوافعه.

أعلنت الشرطة في جنوب أفريقيا، الأربعاء، مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة 9 آخرين، في حادث إطلاق نار وقع في حي شرق مدينة جوهانسبرغ.

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وأوضحت الشرطة في بيان أن مسلحين هاجموا حيا عشوائيا في منطقة جامبرز، وأطلقوا النار على عدة مواقع داخله، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، قبل أن يفروا من المكان.

وأضافت أن قوات الأمن أطلقت عملية بحث واسعة لتعقب أكثر من عشرة مشتبه بهم يعتقد أنهم نفذوا الهجوم، مشيرة إلى أن المهاجمين وصلوا إلى الموقع في سيارة بيضاء ودخلوا الحي من اتجاهين قبل تنفيذ إطلاق النار.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الضحايا بينهم تسعة رجال وثلاث نساء، فيما لا تزال دوافع الهجوم غير معروفة حتى الآن.

وأوضحت الشرطة في جنوب أفريقيا أن أكثر من عشرة مشتبه بهم ترجلوا من سيارة أجرة بيضاء من طراز "تويوتا كوانتوم" قرب محطة وقود في منطقة كليفلاند، قبل تنفيذ هجوم مسلح على أحد الأحياء العشوائية شرق جوهانسبرغ.

وأضافت الشرطة في بيان أن المهاجمين دخلوا الحي من مدخلين مختلفين، وتحركوا داخله لإطلاق النار على السكان في مواقع متفرقة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، قبل أن يلوذوا بالفرار باستخدام السيارة نفسها.

وبينت أن فرق الأمن والإسعاف استجابت للحادثة قرابة الساعة الحادية عشرة ليلاً، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى وإخلاء جثث الضحايا من المكان.

وتشير هذه الحادثة إلى استمرار تفاقم أزمة العنف المسلح في جنوب أفريقيا، التي تسجل معدلات مرتفعة من جرائم القتل، خصوصا في الأحياء العشوائية، في ظل تكرار حوادث مرتبطة بالعصابات أو خلافات داخلية.