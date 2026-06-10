قضية إبستين: بيل غيتس يدلي بشهادته أمام الكونغرس

يمثل غيتس أمام لجنة تحقيق في الكونغرس بشأن قضية ملفات إبستين، التي كشفت وثائقها عن تواصل بين غيتس وإبستين، فيما يستمر مؤسس "مايكروسوفت" بإنكار رؤية أي جرائم من طرف جيفري إبستين خلال صداقتهما.

يدلي الملياردير، بيل غيتس، اليوم الأربعاء بشهادته أمام لجنة في الكونغرس الأميركي تحقق في قضية إبستين، وذلك في استجواب بشأن صداقته مع الممول المدان بارتكاب جرائم جنسية.

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وسيحضر المؤسس المشارك لشركة "مايكروسوفت" جلسة استماع مغلقة، أمام لجنة مجلس النواب في مبنى الكابيتول بواشنطن.

وقال متحدث باسم الملياردير في بيان لوكالة "فرانس برس" في نيسان/ أبريل الماضي، عند الإعلان عن جلسة الاستماع "يرحّب بيل غيتس بفرصة المثول أمام اللجنة".

وأضاف المتحدث "على الرغم من أنه لم يشهد أو يشارك في أي نشاط غير قانوني لإبستين، إلا أنه يتطلع إلى الإجابة عن أسئلة اللجنة لدعم هذا العمل المهم".

وفي أواخر شباط/ فبراير، صرّح بيل غيتس بأن علاقته بجيفري إبستين كانت "خطأ فادحا"، معترفا لأعضاء مؤسسته بأنه أقام علاقات خارج نطاق الزواج مع امرأتين روسيتين، لكنه نفى أي تورط له في أنشطة الممول الأميركي الذي أُعلنت وفاته في السجن عام 2019، قبل محاكمته بتهم ارتكاب جرائم جنسية.

"لم أرَ أي شيء غير قانوني"

وقال بيل غيتس حينها، وفق تسجيل صوتي حصلت عليه صحيفة "وول ستريت جورنال"، إنه "كان من الخطأ الفادح قضاء الوقت مع إبستين" ودعوة مسؤولين تنفيذيين من مؤسسة غيتس إلى اجتماعات معه.

وقال بيل غيتس "لم أفعل أي شيء غير قانوني. لم أرَ أي شيء غير قانوني". ووفقا له، بدأت علاقته بجيفري إبستين عام 2011، بعد ثلاث سنوات من إقرار الممول السابق بذنبه في قضية الاتجار الجنسي بقاصرات.

وتشير مسودة بريد إلكتروني من جيفري إبستين نشرتها وزارة العدل الأميركية ضمن مجموعة وثائق القضية التي تحمل الاسم نفسه، إلى علاقات لبيل غيتس خارج إطار الزواج.

وفي هذه الرسالة، التي يبدو أنها لم تُرسل، يتباهى جيفري إبستين بمساعدة غيتس في الحصول على أدوية "لعلاج آثار ممارسة الجنس مع فتيات روسيات".

"جزيرة إبستين"

أدلى العديد من الشخصيات البارزة في السياسة الأميركية بشهاداتهم أمام لجنة التحقيق في الكونغرس، بمن فيهم الرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون، ووزير التجارة الحالي هوارد لوتنيك.

وأكد بيل كلينتون آنذاك أنه "لم يكن لديه أي فكرة" عن الجرائم الجنسية التي ارتكبها صديقه السابق. ومن ضمن ما اتُّهِم به جيفري إبستين، جلب فتيات قاصرات إلى "جزيرة إبستين"، الجزيرة التي كان يملكها في جزر العذراء الأميركية، بغرض الاتجار بالجنس.

وفي السياق، دافعت المدعية العامة الأميركية السابقة، بام بوندي، عن تعامل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع هذه القضية الحساسة للغاية، أمام لجنة التحقيق في أواخر أيار/ مايو.

وأثارت قضية تسريب وثائق إبستين جدلا واسعا ضد دونالد ترامب منذ بداية ولايته الثانية. إذ دعا ترامب أنصاره إلى تجاوز الأمر، رغم تزايد المطالبات بالشفافية. وتؤكد وزارة العدل أنها نشرت كافة الوثائق التي كان القانون يُلزمها بنشرها.