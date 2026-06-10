محكمة أميركية تقضي بسجن قيادي سابق في طالبان 42 عاما

ادعت واشنطن أن حاجي نجيب الله كان مسؤولا عن مقتل 3 جنود أميركيين وخطف صحافي أميركي عام 2008، وذكرت في بيان اعتراف المتهم باحتجاز رهائن، وتوفير موارد أدت إلى سقوط قتلى إبّان الغزو الأميركي لأفغانستان.

قوات أميركية في قندهار، خلال غزو أفغانستان (Getty Images)

قضت محكمة في الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، بسجن قيادي سابق في حركة طالبان الأفغانية 42 عاما بعد، إدانته بخطف صحافي وقتل جنود أميركيين عام 2008.

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اتّهم مدّعون أميركيون حاجي نجيب الله (50 عاما) بخطف صحافي أميركي، تم التعريف عنه على أنه الصحافي لدى "نيويورك تايمز" ديفيد رود، ومدنيَّين أفغانيَّين اثنين.

كما اتُّهم بالوقوف وراء مقتل ثلاثة جنود أميركيين ومترجم أفغاني، في هجوم نفّذته قوّات تحت قيادته في حزيران/ يونيو 2008.

وبحسب بيان لوزارة العدل الأميركية، أقرّ نجيب الله بذنبه العام الماضي باحتجاز رهائن، وتوفير مواد داعمة لارتكاب أعمال إرهابية تسببت بسقوط قتلى.

خُطف رود في أفغانستان في تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 إلى جانب مترجم وسائق. وبحسب "نيويورك تايمز" التي أبقت خبر خطفه سرّا خشية تعريضه للخطر، نجح رود في الفرار من خاطفيه في حزيران/ يونيو 2009.