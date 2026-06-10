موجز أنباء العالم الأربعاء

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بدفع الثمن لمماطلتها بالتفاوض، عقب تبادل هجمات بالخليج. إقليميا، استشهد 12 شخصا بلبنان، وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "شل" وائل صوان اضطراب أسواق الطاقة، فيما أعلن بنيامين نتنياهو عزمَه خوض الانتخابات المقبلة.

اعتبر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، أنّ إيران استغرقت وقتا طويلا في التفاوض على اتفاق بشأن إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، متوعدا إياها بـ"دفع الثمن" بسبب ذلك، وذلك بعد تبادل الطرفين الهجمات في منطقة الخليج، في انتهاك جديد لوقف النار.

وهاجمت إيران، صباح الأربعاء، قواعد أميركية في الأردن والبحرين والكويت، قائلة إنها رد على ضربات أميركية طالت أراضيها، بعدما اتهمتها واشنطن بإسقاط مروحية عسكرية فوق مضيق هرمز، ما استدعى دعوات دولية لضبط النفس.

وحذّرت وزارة الخارجية الإيرانية من أن جيرانها في الخليج يتحملون "مسؤولية قانونية وأخلاقية"، لمنع الهجمات عليها، معتبرة أن الضربات الأخيرة لواشنطن ألحقت "ضررا" في الجهود الدبلوماسية الجارية لإنهاء الحرب التي اندلعت أواخر شباط/ فبراير.

في الموازاة، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "شل"، وائل صوان، أن إغلاق مضيق هرمز أدى إلى اضطرابات غير مسبوقة في أسواق الطاقة العالمية، متوقعا أن تستغرق عودة القطاع إلى حالة التوازن أكثر من سنة.

لبنان

استشهد 12 شخصا على الأقلّ في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، الأربعاء، وفق ما أفاد مصدر طبي، في وقت أكدت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية شنّ إسرائيل ضربات واسعة النطاق على قرى عدة.

واستهدفت غارة إسرائيلية سيارة في وسط مدينة صيدا، كبرى مدن جنوب لبنان، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية.

بغداد

أعلنت بغداد، الأربعاء، تسلّمها البيانات المتعلّقة بأسلحة وعناصر فصيل مسلّح موال لإيران، في أول تنفيذ ملموس لخطة حصر سلاح المجموعات المقرّبة من طهران في يد الدولة العراقية.

تطهير عرقي في الضفة الغربية

أكدت منظمة العفو الدولية إسرائيل، الأربعاء، أن إسرائيل تنفذ حملة "تطهير عرقي" ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أنها تهدف إلى تسريع ضمّ الأراضي الفلسطينية.

باكستان وأفغانستان

استأنفت باكستان ضرباتها الجوية على الأراضي الأفغانية، بحسب ما أفاد مسؤولون في البلدين، الأربعاء، في تصعيد يُعدّ الأكثر دموية منذ أسابيع، بعد فترة هدوء نسبي استمرت أسابيع عدة.

دبي

قُتل شخص وفُقد اثنان آخران جراء اندلاع حريق في غرفة محركات ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان قرب مضيق هرمز، بحسب ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "يو كي إم تي أو".

نتنياهو سيخوض الانتخابات

يعتزم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، خوض الانتخابات التشريعية المقبلة، المتوقع أن تجرى في أيلول/ سبتمبر، بحسب ما أعلن حزبه الليكود، الأربعاء.

إردوغان وإسرائيل

عدّ الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الأربعاء، أن مشاركة نظيره الأميركي دونالد ترامب في قمة حلف شمال الأطلسي التي تستضيفها أنقرة الشهر المقبل، مهمة لاستقرار التحالف العسكري.

روسيا وأوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، أن كييف استهدفت خلال الليل، منشأة عسكرية روسية تبعد مئات الكيلومترات الى الشرق من موسكو، بصواريخ أوكرانية الصنع، في استخدام نادر لأبرز أسلحة بلاده المحلية.

وتعتزم بلغاريا وقف تزويد أوكرانيا بالأسلحة من مخزون جيشها، وفق ما أعلن رئيس حكومتها رومين راديف، داعيا إلى "حل دبلوماسي" لإنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من أربعة أعوام.

كوريا الشمالية

اعتمد زعيما كوريا الشمالية والصين، خارطة طريق شاملة للعلاقات الثنائية، خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها شي جينبينغ إلى بيونغ يانغ، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، الأربعاء.

إسلام أباد

تحطمت مروحية تابعة للجيش الباكستاني، الأربعاء، قرب مدينة مظفر آباد، عاصمة الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من كشمير، بسبب "عطل فني"، وفق ما أفاد الجيش، مؤكدا عدم وجود ناجين.

تركيا

هدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الأربعاء، بالرد على أي تهديد قد تتعرض له جمهورية شمال قبرص التركية، بعد توقيع نيقوسيا وباريس اتفاقية لاستضافة جنود فرنسيين في الجزيرة المتوسطية.

الفلبين

ارتفعت حصيلة قتلى زلزال ضرب الفليبين، الأسبوع الجاري، إلى 46 شخصا الأربعاء، بعدما انتشل عناصر الإنقاذ في جنوب البلاد جثّة من تحت أنقاض متجر للتسوق.

جاكرتا

قضت محكمة عسكرية في إندونيسيا بسجن أربعة جنود لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، بعدما دينوا بتنفيذ هجوم بالحمض، أدى إلى فقدان ناشط بصره في إحدى عينيه.

واشنطن

تتوقع الولايات المتحدة استكمال بناء الجدار الذي وعد به الرئيس دونالد ترامب على الحدود الجنوبية، بحلول أواخر العام 2027، وفق ما أعلن مفوض هيئة الجمارك وحماية الحدود رودني سكوت الثلاثاء.

بيل غيتس وشهادة بشأن إبستين

يدلي الملياردير بيل غيتس بشهادته، الأربعاء، أمام لجنة في الكونغرس الأميركي، تحقق في قضية جيفري إبستين، وذلك في استجواب بشأن صداقته مع الممول المدان بارتكاب جرائم جنسية.

هيغسيث إلى قاعدة بكوبا

يتوجّه وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الأربعاء، إلى القاعدة الأميركية في خليج غوانتانامو في كوبا "للتواصل مع الجنود"، وفق ما أفاد البنتاغون في بيان مقتضب.

ترامب ومرشحة للاستخبارات

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الشخص الذي اختاره للإشراف على الاستخبارات الأميركية وأثار الكثير من الجدل، سيباشر مهامه في 19 حزيران/ يونيو، أي قبل الموعد المتوقع.

جوهانسبرغ

قُتل 12 شخصا في هجوم نفّذه أكثر من عشرة مسلحين على حيّ فقير قرب جوهانسبرغ، ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، وفق ما أعلنت شرطة جنوب إفريقيا.

نيويورك

قضت محكمة في الولايات المتحدة، الثلاثاء، بسجن قيادي سابق في حركة طالبان الأفغانية 42 عاما ،بعد إدانته بخطف صحافي وقتل جنود أميركيين عام 2008.