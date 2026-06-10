برلين: ناشطون يغلقون مدخل معرض جوي رفضا لحضور شركات إسرائيلية

شهد محيط معرض الطيران والفضاء الدولي في برلين تحركا احتجاجيا نفذه ناشطون داعمون للقضية الفلسطينية، ونشرت المجموعة على "إنستغرام": "يعارض المتظاهرون التعاون بين شركات العرض والنظام الإسرائيلي".

وقفة منددة بالإبادة الجماعية في غزة، برلين 6 حزيران/ يونيو (Getty Images)

اعترض نشطاء مؤيدون لفلسطين مدخل معرض الطيران والفضاء الدولي، "آي إل أيه"، في العاصمة الألمانية برلين، قبل ساعات من إلقاء المستشار فريدريش ميرتس كلمة.

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ومن المقرر أن تنطلق، اليوم الأربعاء، فعاليات المعرض الذي يقام كل سنتين، على أرض المطار الدولي في برلين، ومن المتوقع مشاركة 750 عارضا تقريبا من 37 دولة. ويقدم المعرض منتجات وابتكارات جديدة في مجالات الطيران والفضاء والدفاع.

ويتضمن البرنامج، إلى جانب العديد من المنتديات السياسية، عددا من العروض الجوية التي تشارك فيها طائرات عسكرية ومدنية.

وجرى اعتراض الاستعدادات في وقت مبكر اليوم الأربعاء، من جانب مجموعة تسمى "ضد الإبادة الجماعية، بسلمية"، فيما اعترض الناشطون المدخل إلى موقع المؤتمر باعتصام.

وفي منشور على تطبيق "إنستغرام"، قالت المجموعة "يعارض المتظاهرون التعاون بين شركات العرض والنظام الإسرائيلي".

وجاء في البيان: "يركز الانتقاد على وجود ’راينميتال’ وشركة الأسلحة الإسرائيلية ’إلبيت سيستمز’"، في إشارة إلى شركة تصنيع أسلحة ألمانية كبرى.

وأضاف: "الشركتان ضالعتان عن كثب في أعمال الإبادة الجماعية بفلسطين، وتعرض مسيرات مقاتلة وأنظمة دفاع جوي في برلين اليوم".

وقام رجال الشرطة بإبعاد النشطاء عن الرصيف. ومن المقرر احتجازهم لعدة ساعات لمنع ارتكاب مزيد من المخالفات، كما مُنعوا من دخول المكان. واتُّهموا بانتهاك قانون حرية التجمع والتسبب في عرقلة خطيرة لحركة المرور.

ويظل معرض "آي إل أيه" مغلقا أمام الجمهور حتى مطلع الأسبوع المقبل، كما يتضمن البرنامج عددا من المنتديات السياسية وعروض طيران توضيحية تشارك فيها طائرات عسكرية ومدنية.