إيران تغلق مضيق هرمز: مقتل 3 بحارة هنود بغارة أميركية استهدفت ناقلة نفط

بينما تؤكد واشنطن بقاء حركة الملاحة طبيعية وتنفي صحة الإعلان الإيراني، تصر طهران على إجراءاتها وردودها العسكرية، في ظل اتساع رقعة المواجهة وتزايد المخاوف من تداعياتها الإقليمية.

أعلن وزير الشحن البحري الهندي، الخميس، مقتل ثلاثة بحارة هنود كانوا في عداد المفقودين، إثر غارة أميركية استهدفت ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان.

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وأوضح أن عمليات البحث انتهت بتأكيد وفاتهم، في وقت لم تُكشف فيه تفاصيل إضافية حول ملابسات الهجوم أو حجم الأضرار التي لحقت بالناقلة.

أفادت وكالة "رويترز" أن الحادثة دفعت الهند إلى استدعاء نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأميركية في نيودلهي، احتجاجاً على ما وصفته باستهداف الملاحة التجارية وتعريض حياة المدنيين للخطر.

ونقلت عن مصدرين مطلعين أن وزارة الخارجية الهندية أبلغت الجانب الأميركي إدانتها الشديدة للهجوم، مؤكدة رفضها لأي أعمال تهدد أمن البحارة.

وأضافت المصادر أن الغارة الأميركية أسفرت عن مقتل ثلاثة بحارة هنود، فيما تمكنت فرق الإنقاذ، بالتنسيق مع سلطات سلطنة عُمان، من إجلاء 21 بحارا آخرين كانوا على متن الناقلة المستهدفة.

في المقابل، بررت القيادة المركزية الأميركية الضربة بأنها استهدفت غرفة محرك الناقلة "سيتيبيلو" التي ترفع علم بالاو، مشيرة إلى أن العملية جاءت بعد تجاهل الطاقم لتحذيرات متكررة، واتهام السفينة بنقل شحنات نفطية مرتبطة بإيران ومخالفة القيود البحرية المفروضة في المنطقة.

إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز

أعلنت إيران، فجر الخميس، إغلاق مضيق هرمز أمام جميع أنواع السفن رداً على الضربات الأميركية الأخيرة، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن ردها على التصعيد العسكري.

في المقابل، نفت الولايات المتحدة صحة الإعلان، ووصفت ما أُعلن بأنه "ادعاء كاذب"، مؤكدة استمرار حركة الملاحة بشكل طبيعي عبر المضيق الحيوي.

وذكرت طهران أن قرار الإغلاق يشمل ناقلات النفط والسفن التجارية، محذرة من استهداف أي سفينة تحاول العبور، مع تأكيدات من قيادة الحرس الثوري بأن الإجراء سيستمر حتى إشعار آخر، وأن أي اقتراب من المنطقة سيُواجه برد عسكري مباشر.

كما صعد الحرس الثوري لهجته، مؤكدا الاستعداد للتعامل بحزم مع أي محاولات للمرور، في حين أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن صور الأقمار الصناعية أظهرت توقف حركة الملاحة في المضيق، ما اعتُبر مؤشرا على بدء تنفيذ القرار عمليا وفق الرواية الإيرانية.

سنتكوم تنفي إغلاق هرمز وتؤكد استمرار الملاحة

نفت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) بشكل قاطع صحة إعلان إيران بشأن إغلاق مضيق هرمز، مؤكدة أن حركة الملاحة البحرية مستمرة دون أي انقطاع، وأن السفن التجارية وناقلات النفط تواصل عبورها بشكل طبيعي ذهابا وإيابا.

كما شددت على عدم صحة المزاعم الإيرانية حول استهداف سفينة حربية أميركية في المنطقة.

ويأتي هذا النفي في ظل تصعيد عسكري متواصل، بعد إعلان واشنطن تنفيذ ضربات جديدة داخل إيران وصفتها بأنها "دفاعية إضافية" جاءت ردا على ما اعتبرته اعتداءات إيرانية مستمرة، وبموافقة القيادة العسكرية الأميركية العليا.

وكانت الولايات المتحدة قد تحدثت في وقت سابق عن تنفيذ ثلاث موجات من الهجمات على أهداف داخل إيران.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الضربات الأميركية استهدفت مواقع في جاسك وسيريك وقشم، ما تسبب بأضرار في منشآت خدمية واتصالات، مؤكدا في الوقت ذاته تنفيذ هجمات مضادة باستخدام طائرات مسيرة استهدفت مواقع وقواعد أميركية في المنطقة، من بينها الأسطول الخامس في البحرين وقاعدتا الأزرق في الأردن وعلي السالم في الكويت.