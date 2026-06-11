لقاء أمني مباشر بين الإمارات وإيران للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب

اجتماع أمني رفيع جمع مسؤولين من الإمارات وإيران خلال الأسبوع الجاري، في خطوة تعكس توجها متبادلا نحو تهدئة التوترات رغم المواجهات التي شهدتها الأشهر الماضية، ويأتي اللقاء في ظل مساعٍ خليجية متزايدة لفتح قنوات دبلوماسية مع طهران.

عقد مسؤولون أمنيون رفيعو المستوى من الإمارات العربية المتحدة وإيران اجتماعا مباشرا للمرة الأولى منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على طهران، وفقا لمصادر مطلعة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر طلبت عدم تسميتها بسبب مناقشة أمور حساسة، قولهم إن الاجتماع الذي عُقد هذا الأسبوع يعدّ تحولا كبيرا لكلا الجانبين، ويأتي وسط اعترافهما المتزايد بأهمية إقامة علاقات أكثر هدوءا.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فإن قادة الإمارات يرغبون في الحفاظ على طموحاتهم الاقتصادية الكبيرة، بما في ذلك استثمار مليارات الدولارات في زيادة إنتاج النفط ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وفي الجانب الآخر، تُعدّ هذه العلاقة مهمة لطهران أيضا، إذ كانت الإمارات من بين أكبر الشركاء التجاريين للجمهورية الإسلامية قبل بدء الحرب، وممرا رئيسيا للنفط الإيراني الخاضع للعقوبات.

وأضافت المصادر، أن اتصالات أبوظبي الأحدث مع طهران كانت مدفوعة في المقام الأول بسعي الدولة الخليجية الثرية إلى تحقيق انفراج مع نظام تعتبره عدوا، لكنها تدرك أنه لن يتم الإطاحة به من السلطة.

ومنذ بدء الحرب في أواخر شباط/ فبراير، شنت إيران هجمات على الإمارات العربية المتحدة أكثر من أي دولة أخرى. وفي المقابل ردت أبوظبي على هذه الهجمات في مناسبات عديدة، واتخذت الموقف الأوضح في معاداة الجمهورية الإيرانية.

ويبدو أن الإمارات العربية المتحدة تسير الآن على خطى قطر والسعودية، اللتين تعرضتا أيضا لهجمات من إيران ووكلائها، لكنهما تسعيان إلى خفض حدة التوتر عبر الدبلوماسية.

واستأنفت الرياض الاتصال مع طهران على مستوى وزراء الخارجية أوائل نيسان/ المضي الماضي، رغم تعرض منشآت للطاقة لديها وقواعد عسكرية لهجمات من طرف إيران.

وكانت قطر الأكثر اهتماما بالتقارب مع إيران، واستضافت وفدا منها أواخر الشهر الماضي، وتشارك بازدياد في دور الوسيط بينها وبين واشنطن، رغم أنها تعرضت لهجوم كبير ضد منشأة الغاز الطبيعي في رأس لفان.