موجز أنباء العالم الخميس

توعد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إيران بضربات شديدة والسيطرة على قطاعها النفطي، إثر إعلان طهران بطلان اتفاق وقف إطلاق النار؛ تزامنا مع دعوة ترامب للرئيس السوري، أحمد الشرع، لزيارة واشنطن، واستقالة وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي.

توعد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إيران بأن واشنطن ستوجّه لها ضربات شديدة ليل الخميس، وتعتزم قريبا الاستحواذ على مواقعها للنفط والغاز، والسيطرة على هذا القطاع كما فعلت سابقا في فنزويلا، في تصعيد إضافي لآخر فصول التوتر في الحرب.

وأتى تهديد ترامب بعدما اعتبرت طهران الخميس أن اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في نيسان/ أبريل، بات "بلا معنى عمليا"، وذلك بعد ليلة من القصف الأميركي الذي ردّت عليه بضرب أهداف في دول الخليج والأردن.

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال" "الولايات المتحدة ستقصف إيران... بقوة شديدة هذه الليلة"، قائلا إن الجمهورية الإسلامية فقدت معظم قدراتها الدفاعية، بما في ذلك "القوة البحرية والجوية والرادار ومضاد الطيران".

وأضاف أنه "في مرحلة ما، في مستقبل غير بعيد، سنستحوذ على جزيرة خارك، وكل نقاط البنية التحتية النفطية، ونسيطر بالكامل على أسواقهم للنفط والغاز كما فعلنا مع فنزويلا، وهو ما يجري بشكل مذهل لصالح كل من فنزويلا والولايات المتحدة".

وعاد ترامب وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إنه "يفضّل عدم" استهداف البنية التحتية المدنية في إيران.

وشنت الولايات المتحدة فجر الخميس موجة ضربات جديدة على إيران ردت عليها طهران بإعلان ضرب قواعد عسكرية في الكويت والبحرين وإغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة بالكامل "حتى إشعار آخر" واستهداف أي سفينة تحاول عبوره.

حريق بناقلة نفط قرب مضيق هرمز

اندلع حريق في غرفة محرّكات ناقلة نفط قرب مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان الخميس، وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "يو كي إم تي إو"، من دون الكشف عن سبب الحريق.

على صعيد متّصل، أعلن وزير النقل البحري الهندي، سارباناندا سونوال، مقتل البحّارة الهنود الثلاثة الذي فُقدوا جراء هجوم أميركي على السفينة إم تي سيتيبيلو قبالة سواحل سلطنة عمان الأربعاء.

دول تطالب إيران بوقف هجمات مزعومة

طالبت 22 دولة، بينها الولايات المتحدة ودول أوروبية، إيران الخميس، بالتوقف عن مهاجمة أفراد على أراضيها.

وأفاد بيان مشترك صادر عن هذه الدول، بأن "محاولات القتل أو الاختطاف أو المضايقة أو الترهيب أو مهاجمة أفراد على أراضينا بأي شكل كان، يقوض السيادة الوطنية والمعايير الدولية"، مضيفا أن "هذه الإجراءات يجب أن تتوقف فورا".

الخرطوم

قتل 23 شخصا على الأقل في هجمات بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان بالسودان، بحسب بيان لمجموعة "محامي الطوارئ" الخميس.

دعوة الشرع إلى واشنطن

تلقى الرئيس السوري، أحمد الشرع، دعوة لزيارة الولايات المتحدّة في 14 حزيران/ يونيو، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي، الخميس، بعد أشهر من زيارته الأولى إلى واشنطن، التي التقى خلالها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

دمشق

أعلنت وزارة الخارجية السورية، الخميس، فتح تحقيق في هجوم إلكتروني أدى إلى الكشف عن معلومات حساسة، وذلك عبر نشر وثائق على صفحة خُصّصت لذلك عبر تطبيق "تلغرام".

طوكيو

قالت رئيسة الحكومة اليابانية، ساناي تاكايشي، الخميس، إنّ اليابان ستؤمن في تموز/ يوليو، الكمية ذاتها من واردات النفط الخام التي أمّنتها في العام الماضي، مشيرة إلى مصادر بديلة على الرغم من تأثير الحرب في الشرق الأوسط.

منعت إسرائيل، الخميس، الصحافية الفرنسية، أليس فروسار، بسبب مواقفها المنتقدة لحرب الإبادة على قطاع غزة، ما أثار انتقادات فرنسية واعتبرته جهات إعلامية مساسا بحرية الصحافة.

ودانت إذاعة فرنسا الدولية القرار، واصفة الخطوة بأنها "عقبة أمام حرية الصحافة"، مؤكدة دعمها للصحافية.

وأعربت فرنسا عن أسفها للقرار الإسرائيلي، وشدّدت على "دعمها لحرية الصحافة وممارسة المهنة بحرية وأمان".

تركيا

نددت تركيا، الخميس، بالاتفاق الذي وقع الإثنين بين فرنسا وقبرص، لاستضافة قوات فرنسية على الأراضي القبرصية، معتبرة أنه "يخالف القانون الدولي".

بريطانيا

استقال وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، الخميس، في خطوة مفاجئة قال إنها جاءت بسبب عدم التزام رئيس الحكومة، كير ستارمر، ووزارة المال بتوفير الموارد الكافية للاستثمار في الدفاع.

موسكو

عقد سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا لدى روسيا محادثات، الخميس، في وزارة الخارجية الروسية، بعد أيام من قمة عُقدت في لندن وحضرها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

أوكرانيا وروسيا

تسبّبت ضربة ليلية في قطع شبكة الكهرباء الخارجية عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا والتي تسيطر عليها روسيا، بحسب ما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس.

وذكرت الوكالة أنها لم ترصد أيّ تسرب إشعاعي، وأن مستويات الإشعاع لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية.

باكستان

أسفر تحطم مروحية تابعة للجيش الباكستاني، الأربعاء، في الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من كشمير، عن نحو عشرين قتيلا، الخميس، خلال مراسم تشييع الضحايا.

تايبيه

أعلنت تايوان، الخميس، أن سفنا صينية دخلت للمرّة الأولى المياه "المحظورة" قبالة جزيرة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، مندّدة بتصاعد "المضايقات" من جانب بكين.

بلفاست

استخدمت الشرطة في إيرلندا الشمالية، مساء الأربعاء، مدفعا مائيا لتفريق متظاهرين قرب من بلفاست، التي شهدت شغبا لليلة الثانية على التوالي بعد عملية طعن وُجِّه الاتهام إلى لاجئ سوداني بارتكابها.

سويسرا

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الخميس، أنّ عدد النازحين قسرا بسبب الحرب أو غيرها من أشكال العنف في العالم، قد بلغ 117,8 مليون شخص في نهاية العام 2025، ما يعني انخفاضا للمرة الأولى منذ عقد.

باريس

نبّهت مجموعة من علماء المناخ البارزين، الخميس، إلى اشتداد الاحترار العالمي وتسارُع ارتفاع منسوب البحار، معربة في الوقت نفسه عن خشيتها من احتمال تَوَقُّف أنظمة عدة لمراقبة المناخ بفعل توجهات في الموازنات وخيارات "جيوسياسية".

إسبانيا

وصل البابا لاوون الرابع عشر، الخميس، إلى جزر الكناري حيث يعتزم لقاء مهاجرين في جزيرة الكناري الكبرى التي وصل إليها عدد كبير منهم بعد رحلة بحرية محفوفة بالمخاطر عبر المحيط الأطلسي، في وقفة توجه رسالة سياسية إلى العالم أجمع.

برلين

أعلنت شركة صناعة السيارات العملاقة "مرسيدس-بنز" والشركة الألمانية الناشئة في مجال الدفاع "تايتان" (Tytan)، الخميس، أنهما ستتعاونان على تصميم أنظمة دفاعية مضادة للطائرات المسيّرة موضوعة على مركبات، ضمن جهود إعادة تسلّح أوروبية.

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" الحكم الصومالي عمر عرتن الذي مُنع من دخول الولايات المتحدة قبيل انطلاق كأس العالم 2026، لإدارة مباراة الكأس السوبر الأوروبية، وفق ما أعلنت الهيئة الكروية الأعلى في أوروبا، الخميس.