تراجع أسعار النفط بعد إعلان ترامب اتفاقا وشيكا مع إيران

تراجعت أسعار النفط عالميا، بنحو 3.2%، حيث سجل خام برنت 87.51 دولارا وخام غرب تكساس 84.88 دولاراً، وذلك تأثرا بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تفاهم وشيك لإنهاء الحرب مع إيران وإعادة الملاحة لمضيق هرمز، وسط تشكيك المحللين.

تراجعت أسعار النفط بشكل ملموس، اليوم الجمعة، بعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التوصل إلى تفاهم مع إيران بشأن الحرب، رغم تأكيد طهران أنها لم تحسم بعد قرارها بشأنه.

وعند الساعة 11,00 بتوقيت غرينيتش، سجل سعر خام برنت بحر الشمال 87,51 دولارا للبرميل، بتراجع نسبته 3,2 في المئة، بعدما كان خسر خمسة في المئة من قيمته في التداولات الصباحية.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط، تراجعا مئويا مماثلا، ليصل إلى 84,88 دولارا.

وغالبا ما تتأثر أسعار النفط سلبا أو إيجابا بالتصريحات السياسية المرتبطة بالحرب، والتي كان لها تأثير بالغ على إمدادات الطاقة عالميا، في ظل إغلاق إيران مضيق هرمز الحيوي منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها في 28 شباط/ فبراير.

وسبق لترامب أن أعلن نحو أربعين مرة، خلال الأشهر الماضية، أن الاتفاق بات وشيكا، ليتبيّن في كل منها أن ذلك يجافي الواقع.

وأتى إعلانه الأحدث بهذا الشأن الخميس، ليختم يوما من التصريحات المتذبذبة، بدأ بتهديده بشنّ ضربات جديدة عنيفة على طهران، قبل أن يعلن إلغاءها، وصولا الى حديثه عن اتفاق يُحتمل توقيعه في نهاية الأسبوع الجاري في أوروبا.

وتعليقا على تبدّل الأسعار، قالت المحللة إيبك أوزكاردسكايا من شركة "سويسكوت" (Swissquote)، إن "المذهل هو أن الأسواق لا تزال تتفاعل مع تصريحات تفتقر إلى الجوهر".

وعدّت أن "لا مؤشرات تدل على أن هذه المرة ستكون صائبة".