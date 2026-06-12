تقرير: واشنطن تريد تقليص عدد السفن والطائرات المُتاحة لـ"ناتو" في أوروبا

أبلغت واشنطن حلفاءها الأوروبيين عبر وثيقة رسمية، بنيّتها تقليص ثلث طائراتها المقاتلة، وسحب طائرات استطلاع وتزويد بالوقود، وسحب حاملة طائرات وغواصة صواريخ مخصصة لحلف "الناتو"، وذلك قبيل قمة مرتقبة، وفي ظل انتقادات ترامب للأوروبيين لرفضهم المشاركة بالحرب ضد إيران.

أبلغت الولايات المتحدة الأوروبيين، بنيّتها إجراء خفض كبير لعدد الطائرات والسفن الحربية، المخصصة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، بحسب ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز".

وتحدث مسؤولان أوروبيان رفيعا المستوى للصحيفة الأميركية عن وثيقة مكتوبة أوضحت فيها واشنطن لشركائها في أوائل حزيران/ يونيو، خطط إعادة نشر هذه المعدّات.

وستؤثر هذه الإجراءات على قدرة حلف شمال الأطلسي على شنّ ضربات بعيدة المدى وإجراء عمليات مراقبة، في وقت يواجه التحالف انتقادات من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، منذ بداية ولايته الثانية في كانون الثاني/ يناير 2025.

وستُعقد قمة للناتو في تركيا في تموز/ يوليو، أكد ترامب مشاركته فيها، بعدما وجّه انتقادات حادة إلى الأوروبيين، لرفضهم الانضمام إلى حربه التي شنّها مع إسرائيل على إيران.

ووفق الخطط التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، فإنّ الولايات المتحدة تريد "تقليص عدد طائرات "إف-16" و"إف-15"، أي من نحو 150 إلى 100، وتقليص عدد طائرات الاستطلاع البحري من 26 إلى 15، وسحب طائرات التزويد بالوقود الجوي الثماني التي كانت متوفّرة في أوروبا".

ويشمل المشروع أيضا، إعادة تخصيص غواصة قادرة على حمل صواريخ وحاملة طائرات، وعدّة سفن حربية تحمل عشرات الطائرات، بالإضافة إلى إحدى مجموعتي القاذفات اللتين كانتا مخصصتين سابقا للدفاع عن أوروبا.

ووفق الصحيفة، لم يتم تحديد جدول زمني لهذه الخطط.

ويطالب ترامب منذ فترة طويلة بأن يتحمّل الأوروبيون مسؤولية أكبر عن أمنهم.

وكما هي الحال في العديد من القضايا الأخرى، فإنّه يدلي بتصريحات متناقضة في كثير من الأحيان بهذا الشأن.

وفاجأ مؤخرا حلفاءه الأوروبيين بإعلانه إرسال نحو خمسة آلاف جندي إضافي إلى بولندا، وذلك بعد أيام من إعلانه سحب عدد مماثل من الجنود من ألمانيا.

وفي بداية حزيران/ يونيو، قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو: "لا نزال في حلف شمال الأطلسي، ولكن الحلف بحاجة إلى تغييرات كبيرة".

وعدّ أنّ القمة المقبلة التي تجمع الدول الـ32 الأعضاء في الحلف في بداية تموز/ يوليو في أنقرة، "هي بلا شك الأكثر أهمية في تاريخ المنظمة، لأنّ هناك قضايا معيّنة بحاجة إلى توضيح وحل".